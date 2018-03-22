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Дмитрия Медведева может сменить женщина

22 Марта 2018, 18:18 | В России

Уже всем понятно, что премьера давно пора менять

Премьер-министра Дмитрия Медведева на посту главы российского правительства может сменить председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина. Такой прогноз в беседе с журналистами сделал экономист Михаил Хазин, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

По мнению Хазина, вероятное повышение Набиуллиной негативным образом скажется на ее карьере, пишет «Царьград». Сайт телеканала отмечает, что эксперты в настоящее время рассматривают еще одну женскую кандидатуру на должность руководителя кабинета министров. Речь идет о главе Счетной палаты РФ Татьяне Голиковой.

Согласно законодательству РФ, вслед за выборами президента, состоявшимися 18 марта, должно быть сформировано новое правительство. Его состав обнародуют после инаугурации главы государства Владимира Путина, которая намечена на 7 мая.

Ранее политолог Евгений Минченко предположил, что в высшем исполнительном органе власти произойдут значительные кадровые перестановки. В частности, своих постов должны лишиться сразу несколько министров. О дальнейшей политической судьбе премьера Дмитрия Медведева эксперт в своем прогнозе не упомянул.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: правительство  премьер-министр  выборы  сайт  голикова  кандидат  медведев  Путин  президент  Центробанк  набиуллина 



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Комментарии

  • Люблю путина20:15, 22.03.2018#

    Плюшевый дебил это памятник бездарности путиснкой команды, памятники в россии охраняются государством, ему ничего не будет, будет сидеть дальше играть афоней.

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