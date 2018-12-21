Путин рассказал, почему он должен когда-нибудь жениться

Президент России Владимир Путин сообщил, что когда-то должен будет жениться как порядочный человек, отвечая на вопрос во время ежегодной пресс-конференции.

Журналист в числе прочего спросил: "А когда Вы женитесь? И на ком?" Президент поинтересовался у журналиста, состоит ли тот в браке и после утвердительного ответа ("Да, и не жалею. И всем советую") резюмировал: «Он женат и хочет, чтобы мне было точно так же, как ему». Однако, мгновение спустя, Путин добавил: "Будем считать, что на второй вопрос я ответил, хотя как порядочный человек когда-то должен буду это сделать, наверное". Этот диалог вызвал улыбки и смех в зале.

Владимир и Людмила Путины, прожив в браке 30 лет, сообщили о разводе в 2013 году. У них две дочери - Мария 1985 года рождения и Екатерина 1986 года рождения.

Фото kremlin.ru.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.