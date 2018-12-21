Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Путин рассказал, почему он должен когда-нибудь жениться
Президент России Владимир Путин сообщил, что когда-то должен будет жениться как порядочный человек, отвечая на вопрос во время ежегодной пресс-конференции.
Журналист в числе прочего спросил: "А когда Вы женитесь? И на ком?" Президент поинтересовался у журналиста, состоит ли тот в браке и после утвердительного ответа ("Да, и не жалею. И всем советую") резюмировал: «Он женат и хочет, чтобы мне было точно так же, как ему». Однако, мгновение спустя, Путин добавил: "Будем считать, что на второй вопрос я ответил, хотя как порядочный человек когда-то должен буду это сделать, наверное". Этот диалог вызвал улыбки и смех в зале.
Владимир и Людмила Путины, прожив в браке 30 лет, сообщили о разводе в 2013 году. У них две дочери - Мария 1985 года рождения и Екатерина 1986 года рождения.
Фото kremlin.ru.
Новости тематики
Новости раздела
- Путин рассказал, почему он должен когда-нибудь жениться
- Вице-спикер Госдумы от ЛДПР отлично отдохнул в Майами
- Рыба попала в национальный проект
- Выборы по-приморски оказались заразительными
- Приморец Шеин бросил вызов самому Трампу
- Минтранс планирует снизить смертность на дорогах на 10% в 2019 году
- Большинство россиян не одобряет переназначение Медведева премьер-министром
- Президент Японии размечтался
- Приморский депутат попал в ТОП-10 этого российского рейтинга
- В России появилось новое министерство
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Приговоренные к мошенничеству
- В России предложено отменить оплату "больничных"
- Главе Приморья предложили поднять минимальные пенсии в крае до 60 тысяч рублей и снизить тарифы ЖКХ в два раза
- Огонь игр "Дети Азии" зажгут на Ленских Столбах
- Гипермаркет "В-Лазер" окончательно сменил ориентацию
- Китайцы готовы купить крупнейший банк Дальнего Востока
- В Приморье приступили к строительству крупнейшего рыбоперерабатывающего завода
- Странная овощная продукция появилась на прилавках Владивостока
- Куда жителям Приморья ехать кататься на лыжах
- В Якутии будет создано министерство по развитию Арктики