За автопробеги в России будут штрафовать на 1 млн рублей

Российское Министерство внутренних дел готовит поправки в федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Как сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на "Интерфакс", в ближайшее время текст поправок будет обнародован для общественного обсуждения, после чего с июля 2015 года законопроект вступит в силу.

По данным «Интерфакса», разработчики указывают на то, что поправки позволят «устранить правовую неопределённость, возникающую при организации и проведении публичных мероприятий в виде новых форм протестных акций». С этой целью предусматривается «отнесение новых форм массовых протестных акций (палаточные городки, автопробеги и т.д.) к публичным мероприятиям».

Газета «Золотой Рог» напоминает, что действующий федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» определяет правила подготовки, организации и проведения пяти конкретных видов массовых акций, а также включает более общий термин «публичное мероприятие». Нарушителей данного законодательства штрафуют на сумму до миллиона рублей или им грозит арест до 15 суток.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.