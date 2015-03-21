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За автопробеги в России будут штрафовать на 1 млн рублей

21 Марта 2015, 11:00 | В России

Российское Министерство внутренних дел готовит поправки в федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Как сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на "Интерфакс", в ближайшее время текст поправок будет обнародован для общественного обсуждения, после чего с июля 2015 года законопроект вступит в силу.

По данным «Интерфакса», разработчики указывают на то, что поправки позволят «устранить правовую неопределённость, возникающую при организации и проведении публичных мероприятий в виде новых форм протестных акций». С этой целью предусматривается «отнесение новых форм массовых протестных акций (палаточные городки, автопробеги и т.д.) к публичным мероприятиям».

Газета «Золотой Рог» напоминает, что действующий федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» определяет правила подготовки, организации и проведения пяти конкретных видов массовых акций, а также включает более общий термин «публичное мероприятие». Нарушителей данного законодательства штрафуют на сумму до миллиона рублей или им грозит арест до 15 суток.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: штраф  закон  автопробег  митинг 



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Комментарии

  • 36212:25, 18.03.2015#

    Т. е. понятно о ком печется пёс дворовый, о хозяине либо ничего, либо только хорошее.

  • Р РѕРјР°РЅ12:30, 18.03.2015#

    Пипец, от страха власти скоро запретят в палатках отдыхать и пробки.

  • vasya23:12, 18.03.2015#

    В бане, в ресторанах, на вокзалах, в автобусе БОЛЬШЕ ТРЁХ НЕ СОБИРАТЬСЯ. Несанкционированный митинг !!!

  • Псевдоним12:55, 18.03.2015#

    Самое главное, что им это не поможет. . .

  • Не важно14:15, 21.03.2015#

    И что им будет то? :)

  • Псевдоним13:08, 18.03.2015#

    То есть едешь колонной - штраф миллион, собрались компанией с палатками - штраф миллион. Законы то можно читать как хочешь. Надеюсь хватит мозгов предусмотреть такие варианты.

  • Врач14:01, 18.03.2015#

    С палатками только по одному, цвет у машин должен отличаться друг от друга иначе штраф.

  • lw14:17, 18.03.2015#

    Так это, свадьба тоже массовое мероприятие. Надо всех поголовно на 15 суток :)

  • Псевдоним ж.о.п.а.14:23, 21.03.2015#

    с дома не выходить!никуда не ездить!

  • Псевдоним15:00, 21.03.2015#

    Цаки в нос всем и делать троекратное КУ господину ПЖ.

  • Gf15:07, 21.03.2015#

    Люди, так весна началась, вот мысли у шизиков и полезли.

  • иван15:14, 21.03.2015#

    Что то вообще уже гон. Начинаю понимать украинцев

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