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Большинство французов выступает за передачу России вертолетоносцев "Мистраль"
21 Января 2015, 17:27 | В России
Более 60% опрошенных жителей Франции выступили за передачу России заказанных вертолетоносцев «Мистраль». Такие данные опроса приводятся Французским институтом общественного мнения (IFOP), сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на ТАСС.
Так, в частности, 64% французов выступили за передачу кораблей России. Кроме того, 75% опрошенных жителей Франции считают, что отказ французских властей от поставки вертолетоносцев не будет способствовать урегулированию кризиса на Украине.
Автор: По информации информагентств
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считаю из принципа уже нужно отказаться. дадим-не дадим. ломаются как . . . . . не могут по нормальному по человечески, как договорено. пока с дубиной к ним не прийдешь