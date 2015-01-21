Большинство французов выступает за передачу России вертолетоносцев "Мистраль"

Более 60% опрошенных жителей Франции выступили за передачу России заказанных вертолетоносцев «Мистраль». Такие данные опроса приводятся Французским институтом общественного мнения (IFOP), сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на ТАСС.

Так, в частности, 64% французов выступили за передачу кораблей России. Кроме того, 75% опрошенных жителей Франции считают, что отказ французских властей от поставки вертолетоносцев не будет способствовать урегулированию кризиса на Украине.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.