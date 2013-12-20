Личная жизнь президента России осталась за кадром

Во время Большой пресс-конференции Владимира Путина, проходившей 19 декабря в Москве, журналисты ни разу не спросили о личной жизни главы государства.

Журналисты воспользовались поводом и пожаловались главе государства на недоработки тех или иных чиновников. Президент обещал обратить на изложенные факты повышенное внимание.

Президент во время пресс-конференции серьезно отреагировал на вопрос редактора газеты "Мое побережье" из Ванино (Хабаровский край) Татьяны СЕДЫХ, которая привлекла внимание к тяжелому положению работников Ванинского порта и к плохой работе правоохранительных органов. Путин обещал обсудить эту тему с губернатором региона и другими руководителями.

"Прямо сегодня правительство займется этим вопросом", - заверил президент журналистку, которая рассказала о "странных", по ее мнению, действиях местных МВД и ФСКН. Министру МВД Владимиру КОЛОКОЛЬЦЕВУ хватило часа, чтобы выслать группу центрального аппарата МВД в регион и еще до конца пресс-конференции доложить об этом главе государства, о чем тот тут же известил журналистов.

"Стопроцентно изыскать" 20 млн рублей на медицинский томограф во Владивостоке собрался Путин и в ответ на обращение уже знакомой ему Марии СОЛОВЬЕНКО из приморской газеты "Народное вече". "Это стопроцентно. Это даже не обсуждается", - уточнил глава государства.

На девятой большой пресс-конференции президент ответил на вопросы 52 журналистов.

Большая пресс-конференция продолжалась 4 часа 3 минуты. По ее ходу президент ответил на вопросы 52 журналистов. На этот раз Путина не спрашивали о личной жизни.

Как обычно Путин много шутил, сам задавал вопросы журналистам и однажды воспользовался шпаргалкой, - когда начал разговор с оглашения данных об основных экономических показателях в РФ в 2013 году.

Вызвало смех в зале и замечание президента о политиках-любителях "работать на рейтинг": "Некоторые прямо из штанов выпрыгивают. Как говорят у нас в деревне, без порток можно остаться. Хорошо если есть, на что посмотреть, а то конфуз может выйти".

Отвечая на вопрос о СНОУДЕНЕ, Путин напомнил, что сам писал аналитические статьи, когда работал в спецслужбах. "Я сам этим занимался. Шпионаж - одна из древнейших профессий, не будем их все перечислять, их не так много", - сказал он, намекнув журналистам на их профессию.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото пресс-службы президента России.