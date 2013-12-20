Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Личная жизнь президента России осталась за кадром
Во время Большой пресс-конференции Владимира Путина, проходившей 19 декабря в Москве, журналисты ни разу не спросили о личной жизни главы государства.
Журналисты воспользовались поводом и пожаловались главе государства на недоработки тех или иных чиновников. Президент обещал обратить на изложенные факты повышенное внимание.
Президент во время пресс-конференции серьезно отреагировал на вопрос редактора газеты "Мое побережье" из Ванино (Хабаровский край) Татьяны СЕДЫХ, которая привлекла внимание к тяжелому положению работников Ванинского порта и к плохой работе правоохранительных органов. Путин обещал обсудить эту тему с губернатором региона и другими руководителями.
"Прямо сегодня правительство займется этим вопросом", - заверил президент журналистку, которая рассказала о "странных", по ее мнению, действиях местных МВД и ФСКН. Министру МВД Владимиру КОЛОКОЛЬЦЕВУ хватило часа, чтобы выслать группу центрального аппарата МВД в регион и еще до конца пресс-конференции доложить об этом главе государства, о чем тот тут же известил журналистов.
"Стопроцентно изыскать" 20 млн рублей на медицинский томограф во Владивостоке собрался Путин и в ответ на обращение уже знакомой ему Марии СОЛОВЬЕНКО из приморской газеты "Народное вече". "Это стопроцентно. Это даже не обсуждается", - уточнил глава государства.
На девятой большой пресс-конференции президент ответил на вопросы 52 журналистов.
Большая пресс-конференция продолжалась 4 часа 3 минуты. По ее ходу президент ответил на вопросы 52 журналистов. На этот раз Путина не спрашивали о личной жизни.
Как обычно Путин много шутил, сам задавал вопросы журналистам и однажды воспользовался шпаргалкой, - когда начал разговор с оглашения данных об основных экономических показателях в РФ в 2013 году.
Вызвало смех в зале и замечание президента о политиках-любителях "работать на рейтинг": "Некоторые прямо из штанов выпрыгивают. Как говорят у нас в деревне, без порток можно остаться. Хорошо если есть, на что посмотреть, а то конфуз может выйти".
Отвечая на вопрос о СНОУДЕНЕ, Путин напомнил, что сам писал аналитические статьи, когда работал в спецслужбах. "Я сам этим занимался. Шпионаж - одна из древнейших профессий, не будем их все перечислять, их не так много", - сказал он, намекнув журналистам на их профессию.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Фото пресс-службы президента России.
Новости тематики
- Рыба попала в национальный проект
- Минтранс планирует снизить смертность на дорогах на 10% в 2019 году
- Президент Японии размечтался
- В России появилось новое министерство
- Медведев повысит россиянам пенсионный возраст
- Владимир Путин поручил переписать карту Мира
- Дом Романовых не исключил возможности восстановления монархии в России
- Нерадивым чиновникам будут дарить календарь с цитатами Путина
- Путин сегодня ответит на все вопросы
- Бастрыкин покинет пост главы Следственного комитета России
Новости раздела
- Рыба попала в национальный проект
- Выборы по-приморски оказались заразительными
- Приморец Шеин бросил вызов самому Трампу
- Минтранс планирует снизить смертность на дорогах на 10% в 2019 году
- Большинство россиян не одобряет переназначение Медведева премьер-министром
- Президент Японии размечтался
- Приморский депутат попал в ТОП-10 этого российского рейтинга
- В России появилось новое министерство
- Медведев повысит россиянам пенсионный возраст
- Медведев предложил кандидатов в новый состав правительства
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Владивостокцам советуют избавляться от жилья
- Путин раскрыл важный личный секрет
- "Суражевка" от Абрамовича
- Японский инвестор заинтересован в решении самой главной проблемы Владивостока
- Авиакомпания "Аврора" продолжит летать из Владивостока в Благовещенск в зимний период
- Агентство стратегических инициатив продолжит работу в Хабаровском крае
- Рыбаки Магадана добыли 7,2 тысячи тонн тихоокеанских лососей
- Японский инвестор заинтересован в решении самой главной проблемы Владивостока
- Российский дилер Mazda отзывает более 20 тысяч автомобилей
- Оглашен окончательный полный список праздников и выходных в 2019 году
И что только не сделаешь ради пиара.