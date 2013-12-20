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Путин пообещал помиловать Ходорковского
Президент России Владимир Путин по окончании Большой пресс-конференции 19 декабря сообщил, что Михаил ХОДОРКОВСКИЙ написал прошение о помиловании.
По словам главы государства, соответствующий указ будет подписан в ближайшее время.
"Что касается ХОДОРКОВСКОГО, я уже об этом говорил, Михаил Борисович должен был в соответствии с законом написать соответствующую бумагу, он этого не делал, но теперь совсем недавно он написал такую бумагу, и обратился ко мне с прошением о помиловании. Он уже провел в местах лишения свободы больше 10 лет, это серьезное наказание, он ссылается на обстоятельства гуманитарного характера, у него больна мать, и я считаю, что можно принять решение, и в ближайшее время будет подписан указ о его помиловании", - сказал Владимир ПУТИН журналистам.
Михаил Ходорковский был арестован в 2003 году. В мае 2005 года его приговорили к девяти годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве и неуплате налогов. Позже Мосгорсуд снизил наказание до восьми лет.
В декабре 2010 года в рамках "второго дела" экс-руководителя ЮКОСа приговорили к 14 годам лишения свободы за хищение нефти и легализацию выручки от ее продажи. Через полгода Мосгорсуд снизил срок наказания до 13 лет. Срок исчисляется с 2003 года - со дня ареста по "первому делу" "ЮКОСа".
6 августа 2012 года Верховный суд частично удовлетворил жалобу защиты Ходорковского и Платона ЛЕБЕДЕВА (экс-глава МФО "МЕНАТЕП") и снизил осужденным срок отбывания наказания на два месяца.
Снизить срок до фактически отбытого и освободить фигурантов Верховный суд отказался. Скорректированный срок у Ходорковского истечет в августе 2014 года, у Лебедева - в мае 2014 года.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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