Путин пообещал помиловать Ходорковского

Президент России Владимир Путин по окончании Большой пресс-конференции 19 декабря сообщил, что Михаил ХОДОРКОВСКИЙ написал прошение о помиловании.

По словам главы государства, соответствующий указ будет подписан в ближайшее время.

"Что касается ХОДОРКОВСКОГО, я уже об этом говорил, Михаил Борисович должен был в соответствии с законом написать соответствующую бумагу, он этого не делал, но теперь совсем недавно он написал такую бумагу, и обратился ко мне с прошением о помиловании. Он уже провел в местах лишения свободы больше 10 лет, это серьезное наказание, он ссылается на обстоятельства гуманитарного характера, у него больна мать, и я считаю, что можно принять решение, и в ближайшее время будет подписан указ о его помиловании", - сказал Владимир ПУТИН журналистам.

Михаил Ходорковский был арестован в 2003 году. В мае 2005 года его приговорили к девяти годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве и неуплате налогов. Позже Мосгорсуд снизил наказание до восьми лет.

В декабре 2010 года в рамках "второго дела" экс-руководителя ЮКОСа приговорили к 14 годам лишения свободы за хищение нефти и легализацию выручки от ее продажи. Через полгода Мосгорсуд снизил срок наказания до 13 лет. Срок исчисляется с 2003 года - со дня ареста по "первому делу" "ЮКОСа".

6 августа 2012 года Верховный суд частично удовлетворил жалобу защиты Ходорковского и Платона ЛЕБЕДЕВА (экс-глава МФО "МЕНАТЕП") и снизил осужденным срок отбывания наказания на два месяца.

Снизить срок до фактически отбытого и освободить фигурантов Верховный суд отказался. Скорректированный срок у Ходорковского истечет в августе 2014 года, у Лебедева - в мае 2014 года.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.