Президент РФ Владимир Путин: Не дождетесь

Президент РФ Владимир ПУТИН считает, что слухи о проблемах с его здоровьем выгодны политическим оппонентам и отвечает им традиционно - "не дождетесь".

В ходе ежегодной пресс-конференции для журналистов в Москве президента спросили, кому выгодны разговоры о его плохом самочувствии. "Выгодны политическим оппонентам, которые стараются поставить под сомнение легитимность и дееспособность власти. На вопрос о здоровье могу ответить традиционно - не дождетесь", - ответил президент.

На замечание журналистки, сообщившей, что перед пресс-конференцией она вновь увидела в интернете "специфическую информацию" о здоровье президента, В.Путин посоветовал: "Вы меньше туда смотрите".

В последние месяцы Кремлю неоднократно приходилось опровергать сообщения СМИ о проблемах со здоровьем у президента РФ.

Ранее в ноябре газета "Ведомости" написала, что после полета главы государства со стерхами у Владимира Путина обострилась старая травма и это стало причиной отмены ряды зарубежных визитов президента. "После этого полета, на саммите АТЭС во Владивостоке, все заметили, что он прихрамывает", - говорилось в публикации.

Владимир Путин также считает, что с момента первого президентского срока он изменился к лучшему, в частности, вырос его жизненный и профессиональный опыт.

"Знаете замечательную поговорку "все течет, все меняется". И люди меняются, ситуации меняются. Сейчас я начну вам тут говорить, как я изменился… Изменился, конечно, к лучшему, я же не могу сказать, что я к худшему изменился", - пошутил президент, отвечая на вопрос, чем нынешний В.Путин отличается от того, который пришел к власти в 2000 году.

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.