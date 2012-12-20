www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 69.03 р. 100 JPY: 62.35 р.
EUR: 80.36 р. 10 CNY: 10.09 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

Президент РФ Владимир Путин: Не дождетесь

20 Декабря 2012, 20:08 | В России

Президент РФ Владимир ПУТИН считает, что слухи о проблемах с его здоровьем выгодны политическим оппонентам и отвечает им традиционно - "не дождетесь".

В ходе ежегодной пресс-конференции для журналистов в Москве президента спросили, кому выгодны разговоры о его плохом самочувствии. "Выгодны политическим оппонентам, которые стараются поставить под сомнение легитимность и дееспособность власти. На вопрос о здоровье могу ответить традиционно - не дождетесь", - ответил  президент.

На замечание журналистки, сообщившей, что перед пресс-конференцией она вновь увидела в интернете "специфическую информацию" о здоровье президента, В.Путин посоветовал: "Вы меньше туда смотрите".

В последние месяцы Кремлю неоднократно приходилось опровергать сообщения СМИ о проблемах со здоровьем у президента РФ.

Ранее в ноябре газета "Ведомости" написала, что после полета главы государства со стерхами у Владимира Путина обострилась старая травма и это стало причиной отмены ряды зарубежных визитов президента. "После этого полета, на саммите АТЭС во Владивостоке, все заметили, что он прихрамывает", - говорилось в публикации.

Владимир Путин также считает, что с момента первого президентского срока он изменился к лучшему, в частности, вырос его жизненный и профессиональный опыт.

"Знаете замечательную поговорку "все течет, все меняется". И люди меняются, ситуации меняются. Сейчас я начну вам тут говорить, как я изменился… Изменился, конечно, к лучшему, я же не могу сказать, что я к худшему изменился", - пошутил президент, отвечая на вопрос, чем нынешний В.Путин отличается от того, который пришел к власти в 2000 году.

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: здоровье  Путин  пресс-конференция 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru