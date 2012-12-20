Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Президент РФ Владимир Путин: Не дождетесь
Президент РФ Владимир ПУТИН считает, что слухи о проблемах с его здоровьем выгодны политическим оппонентам и отвечает им традиционно - "не дождетесь".
В ходе ежегодной пресс-конференции для журналистов в Москве президента спросили, кому выгодны разговоры о его плохом самочувствии. "Выгодны политическим оппонентам, которые стараются поставить под сомнение легитимность и дееспособность власти. На вопрос о здоровье могу ответить традиционно - не дождетесь", - ответил президент.
На замечание журналистки, сообщившей, что перед пресс-конференцией она вновь увидела в интернете "специфическую информацию" о здоровье президента, В.Путин посоветовал: "Вы меньше туда смотрите".
В последние месяцы Кремлю неоднократно приходилось опровергать сообщения СМИ о проблемах со здоровьем у президента РФ.
Ранее в ноябре газета "Ведомости" написала, что после полета главы государства со стерхами у Владимира Путина обострилась старая травма и это стало причиной отмены ряды зарубежных визитов президента. "После этого полета, на саммите АТЭС во Владивостоке, все заметили, что он прихрамывает", - говорилось в публикации.
Владимир Путин также считает, что с момента первого президентского срока он изменился к лучшему, в частности, вырос его жизненный и профессиональный опыт.
"Знаете замечательную поговорку "все течет, все меняется". И люди меняются, ситуации меняются. Сейчас я начну вам тут говорить, как я изменился… Изменился, конечно, к лучшему, я же не могу сказать, что я к худшему изменился", - пошутил президент, отвечая на вопрос, чем нынешний В.Путин отличается от того, который пришел к власти в 2000 году.
Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Минтранс планирует снизить смертность на дорогах на 10% в 2019 году
- Президент Японии размечтался
- В России появилось новое министерство
- Медведев повысит россиянам пенсионный возраст
- Владимир Путин поручил переписать карту Мира
- Дом Романовых не исключил возможности восстановления монархии в России
- Нерадивым чиновникам будут дарить календарь с цитатами Путина
- Путин сегодня ответит на все вопросы
- Бастрыкин покинет пост главы Следственного комитета России
- Российская армия может вернуться в Камрань
Новости раздела
- Приморец Шеин бросил вызов самому Трампу
- Минтранс планирует снизить смертность на дорогах на 10% в 2019 году
- Большинство россиян не одобряет переназначение Медведева премьер-министром
- Президент Японии размечтался
- Приморский депутат попал в ТОП-10 этого российского рейтинга
- В России появилось новое министерство
- Медведев повысит россиянам пенсионный возраст
- Медведев предложил кандидатов в новый состав правительства
- Путин порадовал всех прекрасной инаугурацией
- Владимир Путин поблагодарил Правительство России за работу
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке появится новый супермост
- Билет на рейс Москва - Владивосток побил рекорд стоимости
- Дарькин устроился на работу в банк супруги
- Неопознанный самолет вновь внаглую летал у берегов Приморья
- "Люди толпами едут в Москву оформлять пенсии"
- Экс-мэр Владивостока рассказал об уникальном объекте во Владивостоке
- Китайцы добрались до рыбных запасов озера Ханка
- Граница на чиновничьем замке
- Во Владивостоке жилье сдается влет
- Работники известного предприятия обратились к врио губернатора за помощью