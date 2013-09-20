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Алексей Кудрин: Пока это еще не кризис
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Ситуация, которая сложилась в экономике России, может перерасти в кризис, считает председатель Комитета гражданских инициатив, бывший министр финансов России Алексей Кудрин.
Бывший глава Минфина считает, что нужно менять инвестиционный климат в стране, пишет РИА "Новости".
"Очень многое упирается в развитие институтов. Мы не создали для инвесторов благоприятных условий. Вопрос не только в том, чтобы тратить деньги. Больше должны тратить частные инвесторы. Для них экономика и климат должны быть понятными и прогнозируемыми. Этот процесс растянется на несколько лет, это уже очевидно", — подчеркнул Кудрин.
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