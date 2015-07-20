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Образ Путина запретили использовать на губернаторских выборах

20 Июля 2015, 15:27 | В России

На этой неделе Владимир Путин побывает в Калининградской области, а Дмитрий Медведев — в Новосибирской и Омской областях. Как сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на РБК, в этих регионах у провластных кандидатов могут возникнуть наибольшие сложности на осенних выборах. Оказывается, главы некоторых регионов еще до объявления старта избирательной кампании обращались в Кремль за поддержкой и с просьбами об использовании образа главы государства в кампании.

26 июля президент Владимир Путин приедет в Калининград, близкий к Кремлю, и подтвердил пресс-секретарь президента, заместитель главы его администрации Дмитрий Песков. Глава государства примет участие в праздновании Дня ВМФ и обсуждении морской доктрины, рассказывает близкий к Кремлю источник, но понятно, что его визит окажет поддержку возглавляющему регион Николаю Цуканову, идущему на выборы и испытывающему определенные трудности.

На выборах в Госдуму в 2011 году «Единая Россия» набрала в регионе около 37% — существенно ниже среднего по стране. В этом году на выборах в горсовет Балтийска партия вообще не получила ни одного места. «У Цуканова нет серьезных оппонентов, но в целом внутриполитический блок местной администрации очень слаб и из-за этого возможны сюрпризы. Поддержка президента будет ему очень кстати», — говорит близкий к Кремлю собеседник.

«Естественно, визит главы государства поможет губернатору, — отмечает Песков. — Но все-таки главное для президента — это День ВМФ». График поездок президента по регионам, в том числе там, где пройдут выборы, — «весьма умеренный», устраивать кампанию из таких поездок не планируется, говорит пресс-секретарь президента. Тем более что в начале сентября Путин посетит Китай, добавляет он.

«Если губернатор где-то импонирует президенту, он окажет ему поддержку своим присутствием и высоким рейтингом, — продолжает Песков. — Но вообще для того, чтобы вылезти на рейтинге президента — большого ума не надо. Смысл все-таки в том, чтобы губернаторы сами побеждали».

По словам Пескова, главы некоторых регионов еще до объявления старта избирательной кампании обращались в Кремль за поддержкой и с просьбами об использовании образа главы государства в кампании. «Мы это сразу исключили», — подчеркнул кремлевский чиновник.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: медведев  избирательная кампания  Путин  кремль  выборы 



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