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Путин может встретится с Памелой Андерсон во Владивостоке
Министр экологии и природных ресурсов Российской Федерации Сергей Донской пригласил на Восточный экономический форум во Владивосток известную актрису и фотомодель Памелу Андерсон. На международном мероприятии глава министерства готов обсудить проблемы экологии, которые очень волнуют голливудскую звезду. Как сообщает газета «Золотой Рог», ожидается, что на форум приедет и глава РФ Владимир Путин.
Донской обратился к актрисе на своей странице в социальной сети Facebook. Глава Минприроды уверен, что они могли бы обсудить с секс-символом 90-х проблему отстрела белых медведей в Канаде в рамках Восточного экономического форума. Тем более международное мероприятие предполагает проведение большой конференции по вопросам охраны редких и исчезающих видов животных.
Напомним, именно к Путину на прошлой неделе обратилась голливудская актриса Памела Андерсон с просьбой не допустить перевозки мяса китов из Канады в Японию по Северному морскому пути.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Не из Канады, а из Исландии. Но просьба всё равно дурная. Удивлюсь, если у Путина на нее найдется время.