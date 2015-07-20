Путин может встретится с Памелой Андерсон во Владивостоке

Министр экологии и природных ресурсов Российской Федерации Сергей Донской пригласил на Восточный экономический форум во Владивосток известную актрису и фотомодель Памелу Андерсон. На международном мероприятии глава министерства готов обсудить проблемы экологии, которые очень волнуют голливудскую звезду. Как сообщает газета «Золотой Рог», ожидается, что на форум приедет и глава РФ Владимир Путин.

Донской обратился к актрисе на своей странице в социальной сети Facebook. Глава Минприроды уверен, что они могли бы обсудить с секс-символом 90-х проблему отстрела белых медведей в Канаде в рамках Восточного экономического форума. Тем более международное мероприятие предполагает проведение большой конференции по вопросам охраны редких и исчезающих видов животных.

Напомним, именно к Путину на прошлой неделе обратилась голливудская актриса Памела Андерсон с просьбой не допустить перевозки мяса китов из Канады в Японию по Северному морскому пути.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.