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Президент Путин расскажет, как Россия будет жить дальше
20 Февраля 2019, 16:02 | В России
Президент России Владимир Путин сегодня в полдень по московскому времени выступит с посланием Федеральному собранию, сообщает газета «Золотой Рог». В Приморье послание будет транслироваться федеральными каналами в 19 часов соответственно по местному времени.
Глава государства раз в год обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Это программный политико-правовой документ, выражающий видение стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Послание включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента.
О том, что работа над посланием перешла в заключительную, стадию пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил ещё в минувший понедельник. Российский лидер в этот раз выступит в Гостином дворе. Послание будут транслировать основные эфирные каналы, в сетке вещания для этой трансляции выделили один час.
Прошлое послание, которое президент огласил 1 марта 2018 года, Путин охарактеризовал как носящее особый, рубежный характер, а лейтмотивом были слова о необходимости совершить решительный прорыв в различных сферах. Главной угрозой Путин тогда назвал отставание, сравнив это с тяжелой хронической болезнью, которая подтачивает организм изнутри.
В прошлом году для оглашения послания был впервые использован мультимедийный формат. Президент рассказал о новейших видах стратегического вооружения, поступивших в распоряжение России: на экранах были продемонстрированы испытания новейшего отечественного оружия, сообщает РИА Новости.
Автор: По материалам СМИ
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