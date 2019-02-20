Президент Путин расскажет, как Россия будет жить дальше

Президент России Владимир Путин сегодня в полдень по московскому времени выступит с посланием Федеральному собранию, сообщает газета «Золотой Рог». В Приморье послание будет транслироваться федеральными каналами в 19 часов соответственно по местному времени.

Глава государства раз в год обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Это программный политико-правовой документ, выражающий видение стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Послание включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента.

О том, что работа над посланием перешла в заключительную, стадию пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил ещё в минувший понедельник. Российский лидер в этот раз выступит в Гостином дворе. Послание будут транслировать основные эфирные каналы, в сетке вещания для этой трансляции выделили один час.