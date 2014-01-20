Игорь Шувалов раскрыл истоки своего состояния

По словам первого вице-премьера, он в 1996 году получил опцион на 0,5% акций компании "Сибнефть" от Романа Абрамовича за содействие при скупке государственной доли в компании.

В 2004 году опцион был реализован, а $50 млн, полученные от него, были вложены в компанию Алишера УСМАНОВА Corus Group, что принесло $119 млн.

"Да, но это включая те деньги, что были предоставлены взаймы", - сказал Игорь Шувалов в интервью журналу The New Times.

При этом первый вице-премьер отметил, что все операции проходили в соответствии с законом, и ни в прошлом, ни в настоящее время противоречий с законодательством не было, что показали многочисленные проверки.

"При моем приеме на госслужбу вся необходимая информация об этом опционе и других моих финансовых активах, включая документы, были предоставлены Фариту ГАЗИЗУЛЛИНУ, принимавшему меня на работу. Но на самом деле больше всего вопросов звучало в отношении другой сделки - дохода от вложения в акции "Корус". Все эти вопросы были предметом рассмотрения в Генеральной прокуратуре, которое длилось несколько месяцев. Не только я, но и все, кто был упомянут в публикации, предоставили соответствующие пояснения, представили документы, в том числе и те, которые до этого исследовались и оценивались налоговыми органами и аудиторами. Со стороны оппонентов было обращение в суд, который постановил, что все законно и вопросов к нам нет", - рассказал Игорь Шувалов.

Он также сообщил, что недвижимость в Австрии, которая в декларации о доходах значилась как арендуемая, принадлежала компании, собственником которой являлась его жена.

"Собственно, я никогда и не скрывал, что эта недвижимость принадлежала зарубежной фирме, собственником которой являлась моя жена, - это указано в реестре. Это было сделано специально, чтобы избежать даже видимости какой-то скрытности. Эта фирма управляла не только домом в Австрии, но и другой нашей недвижимостью. Она принадлежала не конкретно нам, но нашим юридическим лицам", - сказал Игорь Шувалов.

Он также напомнил, что в настоящее время все зарубежные активы, которыми владела его семья, переведены в российскую юрисдикцию и управляются управляющими по аналогии со слепым трастом.

Юрий РОГОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.