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Игорь Шувалов раскрыл истоки своего состояния
По словам первого вице-премьера, он в 1996 году получил опцион на 0,5% акций компании "Сибнефть" от Романа Абрамовича за содействие при скупке государственной доли в компании.
В 2004 году опцион был реализован, а $50 млн, полученные от него, были вложены в компанию Алишера УСМАНОВА Corus Group, что принесло $119 млн.
"Да, но это включая те деньги, что были предоставлены взаймы", - сказал Игорь Шувалов в интервью журналу The New Times.
При этом первый вице-премьер отметил, что все операции проходили в соответствии с законом, и ни в прошлом, ни в настоящее время противоречий с законодательством не было, что показали многочисленные проверки.
"При моем приеме на госслужбу вся необходимая информация об этом опционе и других моих финансовых активах, включая документы, были предоставлены Фариту ГАЗИЗУЛЛИНУ, принимавшему меня на работу. Но на самом деле больше всего вопросов звучало в отношении другой сделки - дохода от вложения в акции "Корус". Все эти вопросы были предметом рассмотрения в Генеральной прокуратуре, которое длилось несколько месяцев. Не только я, но и все, кто был упомянут в публикации, предоставили соответствующие пояснения, представили документы, в том числе и те, которые до этого исследовались и оценивались налоговыми органами и аудиторами. Со стороны оппонентов было обращение в суд, который постановил, что все законно и вопросов к нам нет", - рассказал Игорь Шувалов.
Он также сообщил, что недвижимость в Австрии, которая в декларации о доходах значилась как арендуемая, принадлежала компании, собственником которой являлась его жена.
"Собственно, я никогда и не скрывал, что эта недвижимость принадлежала зарубежной фирме, собственником которой являлась моя жена, - это указано в реестре. Это было сделано специально, чтобы избежать даже видимости какой-то скрытности. Эта фирма управляла не только домом в Австрии, но и другой нашей недвижимостью. Она принадлежала не конкретно нам, но нашим юридическим лицам", - сказал Игорь Шувалов.
Он также напомнил, что в настоящее время все зарубежные активы, которыми владела его семья, переведены в российскую юрисдикцию и управляются управляющими по аналогии со слепым трастом.
Юрий РОГОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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Комментарии
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Проходил мимо19:26, 20.01.2014#
в 96-м получил опцион за помощь в приобретении госимущества. в 97-м стал начальником департамента государственного реестра федеральной собственности Госкомимущества. с января 98-го - заместитель министра госимущества. с сентября 98-го - председатель Российского фонда федерального имущества. И пахнет все это очень дурно. И главное - все в соответствии с российскими законами.
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Псевдоним19:28, 20.01.2014#
Приз "Восхищение года", без сомнения, достаётся чиновнику, мультимиллионеру и вице-премьеру правительства РФ Игорю Шувалову. Этот потрясающий персонаж, как мы помним, получил взятку $118 миллионов от Абрамовича и Усманова и запихнул эти деньги в сложную систему офшоров, оформленных, преимущественно, на жену. Сейчас лицемерный аферист выступает как главный сторонник "деофшоризации экономики" и на днях он дал совершенно потрясающее объяснение возникновению своей офшорной империи. Отложите ложку с кашей, если завтракаете, а то поперхнётесь овсянкой:Первый вице-премьер добавил, что они с женой использовали иностранные юрисдикции для владения активами, в частности, потому, что не хотели, чтобы в случае их смерти их дети наследовали все имущество. Они хотели, чтобы дети большую часть своих средств зарабатывали, но не могли найти подходящих механизмов это организовать, кроме зарубежного владения, передает «РИА Новости».
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Ветеран19:41, 20.01.2014#
Был старый велосипед, продал, добавил - купил мотоцикл, продал - добавил. . . . и так далее, сказка про белого бычка!И этот, "весьма успешный" чиновник учит россиян как правильно жить?!!!. Кто нами правит?! Гоголевские герои, правда они были чисто литературными, но как похоже!
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по аналогии со слепым трастом. . слепым, глухим и немым. .