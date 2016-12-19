Медведев сделал важное заявление о зарплатах в РФ

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение ведомствам докладывать о задолженности по зарплате и принять меры по ее погашению до 25 января 2017 года.

Как сообщается в поручении, опубликованном на сайте правительства, провести оценку ситуации с заработными выплатами необходимо Минобрнауки России, Минпромторгу России, Минсельхозу России, Минтрансу России, Минкомсвязи России, Минобороны России, Минздраву России, Минстрою России, Минэнерго России и Минкультуры России.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.