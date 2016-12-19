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Медведев сделал важное заявление о зарплатах в РФ
19 Декабря 2016, 17:45 | В России
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение ведомствам докладывать о задолженности по зарплате и принять меры по ее погашению до 25 января 2017 года.
Как сообщается в поручении, опубликованном на сайте правительства, провести оценку ситуации с заработными выплатами необходимо Минобрнауки России, Минпромторгу России, Минсельхозу России, Минтрансу России, Минкомсвязи России, Минобороны России, Минздраву России, Минстрою России, Минэнерго России и Минкультуры России.
Автор: По материалам пресс-службы
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