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Владимир Путин считает, что мэров нужно только выбирать
"Мэров, конечно, только выбирать", заявил заявил президент РФ Владимир ПУТИН во время Большой пресс-конференции, проходящей в Москве.
"Дело в том, что муниципальный уровень - это самый близкий уровень власти к людям, к народу. Поэтому, конечно, это должны быть такие люди, руководители муниципалитетов, которых граждане лично знают, могут к ним прийти, поговорить обсудить, высказать свою позицию по развитию своего поселка или города, и иметь возможность добиваться реализации этой позиции. И, кстати, совсем не обязательно на улицу выходить. Нужно прямое общение граждан с руководителями муниципалитетов. Это чревычайнео важно", - отметил глава государства.
По словам Путина, нынешняя двухуровневая система громоздкая и малоэффективная. "Вот город, 1,5 млн человек. Но рядовой гражданин разве может добраться до начальства?", - отметил президент.
"Второе. Последние решения, я тоже об этом говорил только что, связаны с тем, что с муниципального уровня изъяли образование, медицину, в значительной степени выхолостили. Не от хорошей жизни, а оттого, что там просто источников денег нет для реализации задач, которые на их плечах находились. В этой связи, конечно, нужно разобраться: или финансовые источники добавить и вернуть туда, либо уже согласиться и смириться с тем, что это на муниципальном уровне делать невозможно. Там целый клубок вопросов. Я призывал к тому, чтобы еще раз вернуться и решить эти проблемы окончательно", - сказал Владимир Путин.
Призедент России хочет, чтобы муниципальный уровень власти был кузницей кадров. "Как в таких случаях говорят, чтобы люди оттуда уже дальше переходили и на региональный уровень управления, и на федеральный", - сказал Владимир Путин.
За два президентских срока (2000-2008 годы) Владимир Путин провел восемь больших пресс-конференций. Девятое подобное мероприятие проводится в Центре международной торговли в Москве 19 декабря. На пресс-конференцию аккредитовано свыше 1300 российских и иностранных журналистов.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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