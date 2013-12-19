Путин объяснил, что в случае с Украиной Россия поступила как "близкий родственник"

По словам президента РФ, помощь, которую оказывает Россия Украине, продиктована прежде всего тем, что братская страна оказалась в сложном финансовом и политическом положении.

"Совершенно серьезно вам скажу, без всякой иронии, мы часто употребляем словосочетания "братская страна", "братский народ". Сегодня мы видим, что Украина находится в сложном положении: и экономическом, и социальном, и политическом. Ситуация возникла по ряду обстоятельств и причин, но эта ситуация объективная. И если мы действительно говорим, что это братский народ и братская страна, то мы и должны поступить, как близкие родственники и поддержать украинский народ в этой сложной ситуации. Уверяю вас, что это самая главная причина, по которой мы приняли эти решения" - сказал Владимир ПУТИН во время Большой пресс-конференции, проходящей в Москве.

По его словам, Россия не выступеает против ассоциации Украины с Евросоюзом.

"Мы вообще не против ассоциации, мы просто говорим, что мы будем вынуждены защищать свою экономику. Потому что распахнутые ворота сегодня в рамках зоны свободной торговли с Украиной мы не можем оставить в таком состоянии, если Украина распахнет свои ворота в сторону Евросоюза", - подчеркнул глава государства.

За два президентских срока (2000-2008 годы) Владимир Путин провел восемь больших пресс-конференций. Девятое подобное мероприятие проводится в Центре международной торговли в Москве 19 декабря. На пресс-конференцию аккредитовано свыше 1300 российских и иностранных журналистов.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото пресс-службы президента России.