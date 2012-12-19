Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В объявлениях о найме работников запретят указывать возраст
Правительство поддержало предложение запретить в объявлениях о работе указывать возрастной ценз.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поддержал предложение Министерства труда и соцзащиты о запрете указывать в объявлениях о работе возрастной ценз.
«Это правильно. Такого рода указания выглядят недостойно», - сказал Медведев, передает РИА «Новости».
На совещании по вопросам повышения качества жизни пожилых людей министр труда и соцзащиты Максим Топилин сообщил, что в правительство России накануне направлены согласованные со всеми ведомствами поправки в закон «О занятости» и в КоАП, которые, в частности, «предусматривают запрет на объявление со стороны работодателей возрастных ограничений» (при приеме на работу).
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Медведев предложил кандидатов в новый состав правительства
- В России иностранным работникам будет сложнее трудоустроиться
- Медведев запретил иностранцам работать на российских рынках и в аптеках
- В Правительстве России новые кадровые решения
- Отставка Геннадия Онищенко вскрыла межведомственную борьбу
- Ольга Голодец "отправила в отставку" главу Роспотребнадзора Геннадия Онищенко
- Президент "подвинул" бывшего приморского депутата
- Гастарбайтеров-нелегалов в России ждет не амнистия, а уголовка
- Госдума приняла закон, запрещающий указывать в вакансиях о трудоустройстве дискриминационную информацию
- В Кремле произошли кадровые перестановки
Новости раздела
- Приморец Шеин бросил вызов самому Трампу
- Минтранс планирует снизить смертность на дорогах на 10% в 2019 году
- Большинство россиян не одобряет переназначение Медведева премьер-министром
- Президент Японии размечтался
- Приморский депутат попал в ТОП-10 этого российского рейтинга
- В России появилось новое министерство
- Медведев повысит россиянам пенсионный возраст
- Медведев предложил кандидатов в новый состав правительства
- Путин порадовал всех прекрасной инаугурацией
- Владимир Путин поблагодарил Правительство России за работу
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Эта банкнота с Владивостоком может стоить очень дорого
- В России резко ужесточен контроль за переводами с карты на карту
- Путин сегодня может объявить о смягчении пенсионной реформы
- Минздрав призвали к полной декриминализации обезболивания
- Из-за одного курящего пограничника всем стражам границы стали выдавать сигареты
- Пенсионная реформа в Москве будет отличаться от остальной России
- Население Приморского края продолжает стремительно сокращаться
- Строить или реконструировать дачи теперь можно только с разрешения властей
- В Приморье резидент ТОР решил взять китайские палочки в свои руки
- На Камчатке завершается основной этап строительства 5-звездочного гостиничного комплекса