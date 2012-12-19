В объявлениях о найме работников запретят указывать возраст

Правительство поддержало предложение запретить в объявлениях о работе указывать возрастной ценз.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поддержал предложение Министерства труда и соцзащиты о запрете указывать в объявлениях о работе возрастной ценз.

«Это правильно. Такого рода указания выглядят недостойно», - сказал Медведев, передает РИА «Новости».

На совещании по вопросам повышения качества жизни пожилых людей министр труда и соцзащиты Максим Топилин сообщил, что в правительство России накануне направлены согласованные со всеми ведомствами поправки в закон «О занятости» и в КоАП, которые, в частности, «предусматривают запрет на объявление со стороны работодателей возрастных ограничений» (при приеме на работу).

Газета "Золотой Рог", Владивосток.