На одном из участков избирательница укусила наблюдателя и съела открепительное

Женщину забрала «скорая» - документ плохо переваривался

На участке № 316 Астраханской области женщина попыталась взять бюллетень по открепительному удостоверению с мужской фамилией, сообщает деловая газета «Золотой Ро».

Наблюдателя, который вмешался в ситуацию, она укусила за руку и начала жевать документ. Сообщение об этом появилось в воскресенье, 18 сентября, на официальном сайте «Справедливой России».

«Завязалась небольшая потасовка, после которой женщина начала жевать свое открепительное удостоверение. На видео хорошо видно, что кто-то из людей на участке предлагает ей запить бюллетень водой. Видимо, открепительный очень плохо переваривался», - говорится в сообщении.

После этого женщине стало плохо, за ней приехала скорая помощь.

Наблюдатели от «Справедливой России» направили жалобу по данному факту в территориальную избирательную комиссию, отметив, эту женщину видели и на других участках в Астрахани.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.