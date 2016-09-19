Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
На одном из участков избирательница укусила наблюдателя и съела открепительное
Женщину забрала «скорая» - документ плохо переваривался
На участке № 316 Астраханской области женщина попыталась взять бюллетень по открепительному удостоверению с мужской фамилией, сообщает деловая газета «Золотой Ро».
Наблюдателя, который вмешался в ситуацию, она укусила за руку и начала жевать документ. Сообщение об этом появилось в воскресенье, 18 сентября, на официальном сайте «Справедливой России».
«Завязалась небольшая потасовка, после которой женщина начала жевать свое открепительное удостоверение. На видео хорошо видно, что кто-то из людей на участке предлагает ей запить бюллетень водой. Видимо, открепительный очень плохо переваривался», - говорится в сообщении.
После этого женщине стало плохо, за ней приехала скорая помощь.
Наблюдатели от «Справедливой России» направили жалобу по данному факту в территориальную избирательную комиссию, отметив, эту женщину видели и на других участках в Астрахани.
Новости тематики
- На одном из участков избирательница укусила наблюдателя и съела открепительное
- В Госдуму могут пройти семь партий
- Итог выборов уже известен
- На "Единой России" много не заработаешь
- Единороссы пойдут на выборы с 12 цитатами Путина
- В Госдуме могут оказаться лишь три партии - сейчас их там четыре
- "Патриоты России" идут на выборы в Госдуму
- Выборы в Госдуму-2016 могут перенести с декабря на сентябрь
- Губернаторов и депутатов хотят привязать к местности
- Некоторые губернаторы решают оставить все как есть
Новости раздела
- На одном из участков избирательница укусила наблюдателя и съела открепительное
- В Госдуму могут пройти семь партий
- Итог выборов уже известен
- Бастрыкин покинет пост главы Следственного комитета России
- На "Единой России" много не заработаешь
- Российская армия может вернуться в Камрань
- Домены ru и рф возьмет под контроль государство
- Единороссы пойдут на выборы с 12 цитатами Путина
- В России мессенджеры заставят удалять запрещенную информацию
- В Госдуме могут оказаться лишь три партии - сейчас их там четыре
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Школьник нашел способ пользоваться мобильным интернетом бесплатно
- Итог выборов уже известен
- На рынке появились флэшки-убийцы, которые уничтожают любую электронику
- Полицейские написали жесткую памятку о том, как отбиваться от цыган-гипнотизеров
- Партизанск обогнал даже Сочи!
- На Дальнем Востоке главу антикоррупционного отдела МВД арестовали за взятку
- Французская корпорация будет производить во Владивостоке электрооборудование
- Международный кинофестиваль "Меридианы Тихого" закроет бразильская картина "Бедуин"
- В России изменится возраст получения водительских прав
- У берегов Приморья запахло жареным