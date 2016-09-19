В Госдуму могут пройти семь партий

Количество партий, проходящих в Госдуму на выборах в Единый день голосования 18 сентября, сократилось с 9-ти до 7-ми. По данным подсчета 48% голосов, "Яблоко" и "Коммунисты России" утратили лидерство в одномандатных округах, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В ходе подсчета бюллетеней число попадающих в Думу партий увеличивалось до 9-ти - четырех парламентских ("Единая Россия", ЛДПР, КПРФ и "Справедливая Россия") и пяти непарламентских ("Родина", "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Партия Роста" и "Яблоко"). Каждая из непарламентских партий лидировала в одном из одномандатных округов, претендуя на один мандат в Госдуме.

Фото Владимира КОБЗАРЯ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.