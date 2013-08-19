Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Правительство решило внедрить в обязательном порядке радиочипы в автомобильные номера россиян
Соответственно, государство будет знать, где и в какой момент находится любой из водителей на дороге. Уже сейчас многие называют это нарушением конституции, ограничением свободы и тотальным контролем над жизнью членов общества.
Разработать вопрос об оснащении автомобилей радиочипами поручено к началу ноября. Многие эксперты уже называют эту инициативу «нарушением конституции, ограничением свободы и тотальным контролем над жизнью членов общества».
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил профильным ведомствам проработать технологию внедрения в автомобильные номера радиочипов. Инновационная идея премьера сводится к тому, чтобы встроить в автомобильные номера микрочипы с радиочастотной технологией, так называемые RFID. Это та же технология, что используется, например, в электронных пропусках или ключах для домофона. Но у нее существуют модификации, которые позволяют проводить идентификацию на значительном расстоянии — до 100 метров. Неизвестно, не начнут ли эти чипы подделывать, ведь «клонируются» они достаточно просто.
«Вопрос в том, сколько это будет стоить. Спросите автовладельца, хочет ли он покупать что-то за большие деньги. Здесь будет выдумываться новый обман, никто он этого не уйдет, но это будет сложнее. Если встали на путь высоких технологий, попробуем. Только сначала нужно решить экономические вопросы», — говорит автомобильный эксперт Алексей Дорофеев.
В странах Европы цифровые RFID-транспондеры достаточно широко используются для бесконтактной оплаты за проезд по платным участкам дороги. Но там это делается на добровольной основе. Тут же предполагается оснастить всех чипами в обязательном порядке. Как это сочетается с законодательством, есть большие сомнения, считает заместитель главного редактора автомобильной газеты «Клаксон» Юрий Урюков.
«Потребуется вносить изменения, причем не только в дорожное законодательство, но и, возможно, в какие-то более высокие законодательные акты, поскольку речь идет не только о контроле за водителями, но и о слежении за перемещением транспортных средств, — говорит Урюков. — Соответственно, государство будет знать, где и в какой момент находится любой из водителей на дороге. Уже сейчас многим это не нравится, многие называют это нарушением конституции, ограничением свободы и тотальным контролем над жизнью членов общества».
Поручение разработать технологию по использованию чипов в автомобильных номерах Дмитрий Медведев дал МВД, Минкомсвязи и Минпромторгу. Свои предложения ведомства должны предоставить к 6 ноября, пишет BFM.Ru.
Новости тематики
Новости раздела
- Выборы по-приморски оказались заразительными
- Приморец Шеин бросил вызов самому Трампу
- Минтранс планирует снизить смертность на дорогах на 10% в 2019 году
- Большинство россиян не одобряет переназначение Медведева премьер-министром
- Президент Японии размечтался
- Приморский депутат попал в ТОП-10 этого российского рейтинга
- В России появилось новое министерство
- Медведев повысит россиянам пенсионный возраст
- Медведев предложил кандидатов в новый состав правительства
- Путин порадовал всех прекрасной инаугурацией
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В России практикуют новый вид обмана автовладельцев
- Экс-мэр Владивостока отреагировал на предложения выдвинуть его кандидатуру на пост губернатора
- Мэр Владивостока Виталий Веркеенко назвал причину своего ухода с поста
- Стала известна фамилия нового главы Владивостока
- Вице-мэр Владивосток подал в отставку
- На Владивосток надвигается Taigafest
- Правительство предлагает начислять пенсии от балды
- Олег Кожемяко начал с жестких заявлений
- Виталий Веркеенко все объяснил (Видео)
- Олег Кожемяко: Мэру Владивостока не место в моей команде
А больше ничего и никуда никому не надо вставить?