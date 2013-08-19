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Правительство решило внедрить в обязательном порядке радиочипы в автомобильные номера россиян

19 Августа 2013, 15:27 | В России

Соответственно, государство будет знать, где и в какой момент находится любой из водителей на дороге. Уже сейчас многие называют это нарушением конституции, ограничением свободы и тотальным контролем над жизнью членов общества.

Разработать вопрос об оснащении автомобилей радиочипами поручено к началу ноября. Многие эксперты уже называют эту инициативу «нарушением конституции, ограничением свободы и тотальным контролем над жизнью членов общества».

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил профильным ведомствам проработать технологию внедрения в автомобильные номера радиочипов. Инновационная идея премьера сводится к тому, чтобы встроить в автомобильные номера микрочипы с радиочастотной технологией, так называемые RFID. Это та же технология, что используется, например, в электронных пропусках или ключах для домофона. Но у нее существуют модификации, которые позволяют проводить идентификацию на значительном расстоянии — до 100 метров. Неизвестно, не начнут ли эти чипы подделывать, ведь «клонируются» они достаточно просто.

«Вопрос в том, сколько это будет стоить. Спросите автовладельца, хочет ли он покупать что-то за большие деньги. Здесь будет выдумываться новый обман, никто он этого не уйдет, но это будет сложнее. Если встали на путь высоких технологий, попробуем. Только сначала нужно решить экономические вопросы», — говорит автомобильный эксперт Алексей Дорофеев.

В странах Европы цифровые RFID-транспондеры достаточно широко используются для бесконтактной оплаты за проезд по платным участкам дороги. Но там это делается на добровольной основе. Тут же предполагается оснастить всех чипами в обязательном порядке. Как это сочетается с законодательством, есть большие сомнения, считает заместитель главного редактора автомобильной газеты «Клаксон» Юрий Урюков.

«Потребуется вносить изменения, причем не только в дорожное законодательство, но и, возможно, в какие-то более высокие законодательные акты, поскольку речь идет не только о контроле за водителями, но и о слежении за перемещением транспортных средств, — говорит Урюков. — Соответственно, государство будет знать, где и в какой момент находится любой из водителей на дороге. Уже сейчас многим это не нравится, многие называют это нарушением конституции, ограничением свободы и тотальным контролем над жизнью членов общества».

Поручение разработать технологию по использованию чипов в автомобильных номерах Дмитрий Медведев дал МВД, Минкомсвязи и Минпромторгу. Свои предложения ведомства должны предоставить к 6 ноября, пишет BFM.Ru.

Автор: BFM.ru
Теги: конституция  радиочипы  транспорт 






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Комментарии

  • Дежурный критик16:10, 19.08.2013#

    А больше ничего и никуда никому не надо вставить?

  • Inferno17:06, 19.08.2013#

    Полицейское государство. Что тут сказать. Уже внедряйте чипы под кожу всем людям. Что стесняться. Метьте всех, как в конслагерях.

  • Псевдоним17:48, 19.08.2013#

    фото к статье какбэ намекает нам, какое заболевание у поциэнта

  • Stiv11:24, 21.08.2013#

    А какой смысл? Для чего это все, если ловит всего в 100м? В Сколково не наигрался еще?

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