Путин: Русские и украинцы - это один народ

Россия и Украина, чтобы ни происходило, обречены на совместное будущее, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума. С места события передает корреспондент деловой газеты "Золотой Рог".

"Русские и украинцы - это один народ, один этнос, со своим своеобразием, со своими культурными особенностями, но с общей историей, с общей культурой, с общими духовными корнями. И что бы ни происходило, в конечном итоге Россия и Украина так или иначе обречены на совместное будущее", - сказал глава государства.

Он уточнил, что Россия всегда исходила из того, что Украина имеет право на собственный выбор – "и на цивилизационный, и на политический, и на экономический".

Президент России жестко заявил, что никому, в том числе и США, не позволено разговаривать с РФ на языке ультиматумов.

"Я упоминал о проблеме, с которой мы столкнулись в первый раз. И это сразу охладило наши (с США) отношения. Вы помните тезис: кто не с нами, тот против нас. Это что, диалог? Это ультиматум. Но с нами не надо разговаривать на языке ультиматумов ", - сказал Путин.

"Я все время слышу, что Россия хочет, чтобы ее уважали. А вы не хотите? Кто не хочет? Кто хочет, чтобы кого-то унижали, странна даже такая постановка вопроса. Как будто Россия какой-то эксклюзив для себя требует, чтобы нас уважали. Кому-то приятно, чтобы на него плевали, что ли?", - сказал Путин.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог».