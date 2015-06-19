www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 67.01 р. 100 JPY: 59.63 р.
EUR: 78.36 р. 10 CNY: 97.78 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

Путин: Русские и украинцы - это один народ

19 Июня 2015, 23:04 | В России

Россия и Украина, чтобы ни происходило, обречены на совместное будущее, заявил президент РФ Владимир Путин  в рамках Петербургского международного экономического форума. С места события передает корреспондент деловой газеты "Золотой Рог".

"Русские и украинцы - это один народ, один этнос, со своим своеобразием, со своими культурными особенностями, но с общей историей, с общей культурой, с общими духовными корнями. И что бы ни происходило, в конечном итоге Россия и Украина так или иначе обречены на совместное будущее", - сказал глава государства.

Он уточнил, что Россия всегда исходила из того, что Украина имеет право на собственный выбор – "и на цивилизационный, и на политический, и на экономический".

Президент России жестко заявил, что никому, в том числе и США, не позволено разговаривать с РФ на языке ультиматумов.

"Я упоминал о проблеме, с которой мы столкнулись в первый раз. И это сразу охладило наши (с США) отношения. Вы помните тезис: кто не с нами, тот против нас. Это что, диалог? Это ультиматум. Но с нами не надо разговаривать на языке ультиматумов ", - сказал Путин.

"Я все время слышу, что Россия хочет, чтобы ее уважали. А вы не хотите? Кто не хочет? Кто хочет, чтобы кого-то унижали, странна даже такая постановка вопроса. Как будто Россия какой-то эксклюзив для себя требует, чтобы нас уважали. Кому-то приятно, чтобы на него плевали, что ли?", - сказал Путин.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог».

Автор: Олег Клименко
Теги: Украина  Владимир Путин  пмэф-2015 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • shindand198420:11, 18.08.2015#

    «Как это не смешно звучит, но уже тупо идет война за ресурсы и сферы влияния в мире». http://afgan-sich. at. ua/blog

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru