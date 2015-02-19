В России готовится закон о деятельности рейтинговых агентств

Комитет по финансовому рынку готовит к первому чтению проект федерального закона «О деятельности рейтинговых агентств в Российской Федерации», сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу Госдумы.



Проект вводит основные понятия в сфере рейтинговой деятельности, устанавливает правовые основы работы рейтинговых агентств, а также полномочия Банка России при осуществлении регулирования, контроля и надзора указанной сфере.



Согласно проекту, для всех рейтинговых агентств устанавливаются единые правила деятельности, включая требования к независимости, предотвращению конфликта интересов, прозрачности и пересмотру методологий, требования к рейтинговым аналитикам и комитетам, раскрытию информации. Механизмы контроля и надзора также унифицируются, что, по мнению авторов проекта, приведет к нивелированию сложившегося за последние годы разделения агентств на международные и национальные.



Законопроект наделяет аккредитованные рейтинговые агентства правом применять как международную, так и национальную рейтинговую шкалу, однако они не вправе отказываться от присвоения кредитных рейтингов или отзывать присвоенные кредитные рейтинги в связи с решениями органов власти иностранных государств и иных международных публично-правовых образований. Это, как полагают разработчики, позволит защитить национальную финансовую систему от односторонних, политически мотивированных решений иностранных государств, сохранив при этом выгоды от интеграции в международную финансовую архитектуру.



Кроме того, законопроект устанавливает процедуру признания рейтинговых агентств, учрежденных на территории иностранных государств, и процедуру признания рейтингов, присвоенных зарубежными агентствами.



Реализация закона, который предложено ввести в действие по истечении пятнадцати месяцев со дня официального опубликования, потребует принятия ряда нормативных актов Банка России.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.





