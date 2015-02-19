Ликвидацию ФСКН могли отложить после встречи главы ведомства с Путиным

Во вторник директор Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСК) Виктор Иванов опроверг информацию о ликвидации ведомства с 1 марта. «Слухи о смерти службы сильно преувеличены», – перефразировал он Марка Твена во время пресс-конференции в московском офисе ведомства. Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на РБК.

О своем возможном назначении на должность советника президента директор ФСКН, по его словам, узнал из СМИ. Иванов также подчеркнул, что не получал никаких предложений о новой работе и не рассматривал их. «Как-то очень искусственно поддерживается в прессе это нагнетание обстановки», – отметил Иванов.

В конце января источник, близкий к Кремлю, сообщал РБК, что на передаче полномочий ФСКН настаивают в МВД. По словам источника в администрации президента, за ликвидацию ФСКН активно выступает Виктор Золотов, бывший начальник службы безопасности президента, который в мае 2014 года стал главнокомандующим внутренними войсками и первым заместителем главы МВД. Этого же мнения придерживается и источник РБК в центральном аппарате ФСКН: якобы много лет возглавлявший личную охрану президента, Золотов рассчитывает получить пост министра внутренних дел с существенно расширенными полномочиями.

В свою очередь, глава ФСКН Виктор Иванов направил в администрацию президента письмо, в котором указал, что ликвидация его службы приведет к серьезным негативным последствиям и ухудшению «оперативной обстановки» в стране в целом.

На днях о ликвидации ФСКН со ссылкой на письмо руководителя государственно-правового управления президента Ларисы Брычевой руководителю аппарата правительства Сергею Приходько сообщил «Коммерсантъ». В нем Брычева просит Приходько подготовить заключение правительства на предложение о ликвидации ФСКН 1 марта и передать документы для согласования премьеру Дмитрию Медведеву.

В свою очередь источник издания в аппарате правительства утверждает, что такое согласование – формальность, поскольку согласие Владимира Путина на ликвидацию ФСКН уже получено. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков комментировать эту информацию отказался.

Еще один собеседник РБК в ФСКН также не исключил, что за «информационной кампанией против ФСКН» стоят люди из руководства МВД. Собеседник отметил, что в СМИ появлялись сообщения о продаже баз данных, якобы принадлежащих ФСКН и содержащих оперативную информацию об осведомителях ведомства. Однако внутренняя проверка показала, что эти данные принадлежат оперативным службам МВД и ФСИН.

В МВД официально комментировать сообщения СМИ о присоединении наркополиции к ведомству отказываются под предлогом отсутствия каких-либо официальных решений. По словам источника РБК, близкого к руководству одного из силовых ведомств, решение о ликвидации ФСКН, возможно, было отложено после встречи Иванова с президентом Владимиром Путиным, которая, по данным собеседника, состоялась после первых сообщений об упразднении ведомства. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин и Виктор Иванов регулярно встречаются. Но подобные сообщения о возможных структурных преобразованиях не комментируем, подчеркивает Песков.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.