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Путин: В запрете правого руля нет смысла
Президент считает, что ограничивать импорт автомобилей в РФ при сегодняшнем курсе не имеет экономического смысла.
Президент РФ Владимир ПУТИН на ежегодной пресс-конференции в Москве в четверг заявил, что ограничивать импорт автомобилей в РФ при сегодняшнем курсе рубля не имеет экономического смысла.
"При сегодняшнем курсе это (запрет) просто не имеет никакого экономического смысла, потому что курс сам по себе все расставил на место. Когда мы столкнулись с санкционным беспределом, конечно, у нас в правительстве начали думать о том, а чем ответить. И один из вариантов ответа - это запрет на ввоз на российский рынок и новых, и подержанных машин. Почему? Потому что все мировые бренды уже работают в России", - сказал Путин.
По его словам, запрет на ввоз готовой техники будет "достаточно жестким и для экономики тех стран, которые занимаются санкционной деятельностью".
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Фото пресс-службы президент России.
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