Валентина Матвиенко предложила ввести местный налог на недвижимость

Совет Федерации выступает за усиление роли муниципалитетов в государственной политике. В верхней палате прошло расширенное заседание по местному самоуправлению, которое проводила Валентина Матвиенко, пишет "РГ".

Рассуждая о том, как складываются дела в муниципалитетах, спикер Совфеда выделила политический и экономический аспекты. И если в политике, по ее мнению, есть реальный прогресс, то экономика пока что оставляет желать лучшего.

Политические процессы в местном самоуправлении, считает председатель Совфеда, развиваются в полноценном демократическом ключе. "Демократия, как известно, растет снизу вверх. Мы приветствуем то, что муниципальное сообщество активно участвует в формировании органов госвласти. Сегодня депутаты местного уровня принимают самое непосредственное участие в отборе кандидатов на посты руководителей регионов", - напомнила Матвиенко. Дальнейшая демократизация, по ее мнению, связана с возвращением в бюллетени графы "против всех", что позволит более полно учитывать мнения избирателей на местном уровне. А инициатива Совета Федерации по увеличению числа независимых депутатов в муниципальных представительных органах создаст хорошие стимулы для политической конкуренции на местах.

В области муниципальной экономики, однако, все далеко не столь безоблачно. Проблемы застаревшие: у муниципалитетов узкая доходная база и нарастающий дефицит бюджетов, которые зависят от финансовой помощи сверху. Именно поэтому Матвиенко считает актуальным предложение о введении местного налога на недвижимость. По замыслу, новый налог станут взимать с рыночной стоимости объектов налогообложения. Но если для бюджетов городов эта новация увеличит налоговые поступления, то с сельскими территориями все может быть гораздо сложнее из-за низкой платежности здешнего населения. "Мы не можем допустить роста налоговой нагрузки на малообеспеченных граждан, и задача парламентариев - пристально следить за этим", - заявила Матвиенко. Так или иначе, если местный налог на недвижимость будет введен, рост доходов местных бюджетов может увеличиться в полтора раза.

Верхняя палата считает, что надо продолжать работу и по отмене льгот по местным налогам, установленным на федеральном уровне. Только по земельному налогу подобная мера увеличит размеры поступлений в местные бюджеты почти на 19 миллиардов рублей. В результате налоговая автономия муниципалитетов будет усилена, а ситуация с финансовым обеспечением их расходных полномочий значительно улучшится. "Муниципальные власти смогут активнее создавать благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства", - заявила Матвиенко.

ZRPRESS.RU, Владивосток.