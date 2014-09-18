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Продовольственные санкции России уже практически не работают

18 Сентября 2014, 18:10 | В России

Производители из Норвегии обходными путями начали поставлять рыбу в РФ, пишет «Интерфакс». Форель и лосось поступают сначала в Белоруссию, получают после переработки новый таможенный код и отправляются на российский рынок. За последнее время экспорт рыбы из Норвегии в Белоруссию вырос втрое.

Напомним, в августе этого года после введения российских ответных санкций Норвегия уменьшила экспорт лосося, форели и других морепродуктов в РФ на 82%, если сравнивать с тем же периодом 2013 года.

Российский рынок вследствие этого потерял около 450 тысяч тонн норвежской рыбы. При этом поставки рыбы из Норвегии за рубеж в августе увеличились на 11%.

Как уже сообщал ZRPRESS.RU, российский запрет на импорт продуктов питания из Европы, США и других стран отразился на мировых ценах – об этом свидетельствует очередной доклад Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). В августе цены опустились до минимального уровня за последние четыре года, отмечает Financial Times.

Вследствие введения эмбарго стоимость молочных продуктов в мире упала на 20% по сравнению с прошлым годом и на 11% по сравнению с июлем 2014-го. Тенденция к снижению цен продолжается уже пять месяцев, и частично в ней виноваты сокращение спроса на сухое молоко в Китае и хороший урожай злаковых в этом году.

Индекс зерновых цен ФАО в августе опустился на 11,7% против уровня 2013 года, или на 1,5% по сравнению с июлем, а цена пшеницы и кукурузы оказалась минимальной за последние 4 года. Одновременно стоимость мяса выросла на 14% на фоне устойчивого спроса в Австралии и Азии.

При этом, напомним, в самой России цены выросли: в августе продуктовая инфляция достигла двузначных чисел, молоко с начала года подорожало на 9,2%, мясо на 13,8%, рыба на 8,6%. Согласно прогнозам экспертов, за вторую половину года молочная продукция может стать дороже еще на 12–15%.

Сообщение о падении цен на молочные продукты – не первое свидетельство влияния российского эмбарго на зарубежные сельскохозяйственные рынки. На прошлой неделе Bloomberg выяснил, что жизнь европейского фермера тоже осложнилась: фрукты в ЕС подешевели более чем вдвое, прибыль от продажи порой не покрывает затраты на их сбор, а производителям приходится выбирать: оставлять урожай не собранным или хранить его в холодильниках в надежде, что рынок восстановится.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам информагентств
Теги: рыба  эмбарго  США  морепродукты  рынки  импорт  Таможенный союз  рыбная отрасль 



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