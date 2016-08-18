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Домены ru и рф возьмет под контроль государство

18 Августа 2016, 15:30 | В России
Власти запланировали взять под контроль госструктур Координационный центр, который управляет доменами .RU и .РФ. Об этом сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на РБК и "Ъ".

Власти решили переделить Координационный центр (КЦ) и Технический центр интернет (ТЦИ) (75% принадлежат КЦ), которые обеспечивают бесперебойную работу доменной адресации российского сегмента интернета, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свой источник, знакомый с соответствующими планами. Этот вопрос обсуждался в июле на совещании представителей Минфина, ФСБ, Федеральной налоговой службы и Роскомнадзора. При этом другой источник газеты указал, что никакого совещания фактически не было, поскольку его участников поставили перед фактом.

Суть проекта заключается в том, что КЦ будет национализирован, а проходящие через него финансовые потоки достанутся госструктурам. Помощник президента Игорь Щеголев при этом выступает за то, чтобы полномочия КЦ получил «Ростелеком», а заместитель главы Минкомсвязи Алексей Соколов лоббирует вариант с НИИ «Восход». Другими претендентами называются «Гипросвязь» и НИИ радио.

При этом изменение юридической структуры КЦ не обсуждается, поскольку переделегирование его полномочий чревато проблемами с американской корпорацией ICANN, которая является администратором доменных имен глобального интернета.

Помимо этого собеседник издания заявил о возможной замене нынешнего директора КЦ Андрея Воробьева на партнера адвокатского бюро «Егоров, Афанасьев, Пугинский и партнеры» Станислава Пугинского.

Издание указывает, что в год Фонд развития интернета и КЦ получают 130 млн рублей лицензионных отчислений. ТЦИ получает 420 млн рублей с регистраторов за регистрацию или продление действия доменов.
Эксперт ПИР-Центра Олег Демидов заявил газете, что не понимает настойчивого стремления взять под контроль государства КЦ. По его словам, серьезных инцидентов, связанных с нарушением доступа к ресурсам в доменах .RU и .РФ, за всю историю существования этих страновых доменов зафиксировано не было. Демидов указал, что в разных странах мира государство устанавливает для частных операторов систему подчас очень жестких требований, но не берет их под контроль.

Газета «Золотой Рог», Владивосток
Автор:
Теги: ru  контроль  домены  рф  интернет 



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Комментарии

  • vasya15:57, 18.08.2016#

    Проще вообще запретить частным лицам владеть оргтехникой в виде компьютеров, принтеров и т. п. А заодно и автомобилями. Оставить велосипеды, топоры с длиной топорища не более 20 см и вилы с длиной зубцов не более 5 см. А то мало ли что. . .

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