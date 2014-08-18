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За открытую антироссийскую политику Макаревича хотят лишить всех регалий
Депутаты Государственной думы недовольны словами и действиями лидера российской группы «Машина времени» Андрея Макаревича, который, по их словам, в последнее время пропагандирует открытую антироссийскую политику.
12 августа легенда русского рока по приглашению президента Фонда волонтеров Украины Тимофея Нагорного поехал гастролировать в Донбасс и выступил в украинском городе Святогорске. Многие общественные деятели и политики заявили, что действия Макаревича носят антироссийский характер.
Именно за них лидера «Машины времени» и предлагают лишить всех званий и ордена «За заслуги перед Отечеством». Об этом «Известиям» рассказал депутат от «Единой России» Евгений Федоров, который ранее разрабатывал специальные поправки в законодательство, согласно которым за антироссийские призывы можно лишать госнаград.
Федоров считает, что певец и композитор Андрей Макаревич уже давно дал понять, чью сторону занимает и какой позиции придерживается. «Андрей Макаревич давно сотрудничает с фашистами. Этот выбор он сделал достаточно давно, еще когда перешел на сторону врагов Российской Федерации», - говорит он.
Парламентарий также добавил, что вопрос лишения артиста государственных наград должен быть рассмотрен, а в законодательство должны быть внесены поправки, позволяющие лишить госнаград человека, ставшего предателем родины.
Макаревич не раз высказывался резко по поводу событий на Украине и в Крыму. В своем скандальном письме «Про мерзость» он осудил российские власти в связи с украинскими событиями. Кроме того, он заявлял, что с помощью телевидения властям России уже удалось «зазомбировать» довольно много «неучей с нестабильной психикой», которые теперь рвутся защищать русскоязычное население Украины. Музыкант поддержал Майдан, заявив, что украинцы знают, за что бьются.
Газета "Золотой Рог", Владивосток, ZRPRESS.RU, Владивосток.
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Комментарии
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Понч18:18, 18.08.2014#
К сожалению, память у народа короткая, а с воспитанием вообще проблемы. Даже если и не так популярен Макар сейчас, как раньше, это не повод к нему пренебрежительно относиться не имея за душой вообще ничего. Вот депутат Фёдоров, интересно, верит в то, что он несёт? И совесть не мучает по ночам?
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Старший Товарищ02:16, 20.08.2014#
Вы горлопаните тут, безумные, полные желчи и ненависти до такой степени, что уже не понимаете что такое "антироссийская политика" и КТО на самом деле её проводит. А такие люди, как Макаревич, как раз ЗА Россию, и за вас м. даков. Но, против тех, КТО ведёт страну к пропасти. Настало время, про которое было написано: "И поведут слепые слепых".
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