За открытую антироссийскую политику Макаревича хотят лишить всех регалий

Депутаты Государственной думы недовольны словами и действиями лидера российской группы «Машина времени» Андрея Макаревича, который, по их словам, в последнее время пропагандирует открытую антироссийскую политику.

12 августа легенда русского рока по приглашению президента Фонда волонтеров Украины Тимофея Нагорного поехал гастролировать в Донбасс и выступил в украинском городе Святогорске. Многие общественные деятели и политики заявили, что действия Макаревича носят антироссийский характер.

Именно за них лидера «Машины времени» и предлагают лишить всех званий и ордена «За заслуги перед Отечеством». Об этом «Известиям» рассказал депутат от «Единой России» Евгений Федоров, который ранее разрабатывал специальные поправки в законодательство, согласно которым за антироссийские призывы можно лишать госнаград.

Федоров считает, что певец и композитор Андрей Макаревич уже давно дал понять, чью сторону занимает и какой позиции придерживается. «Андрей Макаревич давно сотрудничает с фашистами. Этот выбор он сделал достаточно давно, еще когда перешел на сторону врагов Российской Федерации», - говорит он.

Парламентарий также добавил, что вопрос лишения артиста государственных наград должен быть рассмотрен, а в законодательство должны быть внесены поправки, позволяющие лишить госнаград человека, ставшего предателем родины.

Макаревич не раз высказывался резко по поводу событий на Украине и в Крыму. В своем скандальном письме «Про мерзость» он осудил российские власти в связи с украинскими событиями. Кроме того, он заявлял, что с помощью телевидения властям России уже удалось «зазомбировать» довольно много «неучей с нестабильной психикой», которые теперь рвутся защищать русскоязычное население Украины. Музыкант поддержал Майдан, заявив, что украинцы знают, за что бьются.

Газета "Золотой Рог", Владивосток, ZRPRESS.RU, Владивосток.