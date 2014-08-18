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За открытую антироссийскую политику Макаревича хотят лишить всех регалий

18 Августа 2014, 13:23 | В России

Депутаты Государственной думы недовольны словами и действиями лидера российской группы «Машина времени» Андрея Макаревича, который, по их словам, в последнее время пропагандирует открытую антироссийскую политику.

12 августа легенда русского рока по приглашению президента Фонда волонтеров Украины Тимофея Нагорного поехал гастролировать в Донбасс и выступил в украинском городе Святогорске. Многие общественные деятели и политики заявили, что действия Макаревича носят антироссийский характер.

Именно за них лидера «Машины времени» и предлагают лишить всех званий и ордена «За заслуги перед Отечеством». Об этом «Известиям» рассказал депутат от «Единой России» Евгений Федоров, который ранее разрабатывал специальные поправки в законодательство, согласно которым за антироссийские призывы можно лишать госнаград.

Федоров считает, что певец и композитор Андрей Макаревич уже давно дал понять, чью сторону занимает и какой позиции придерживается. «Андрей Макаревич давно сотрудничает с фашистами. Этот выбор он сделал достаточно давно, еще когда перешел на сторону врагов Российской Федерации», - говорит он.

Парламентарий также добавил, что вопрос лишения артиста государственных наград должен быть рассмотрен, а в законодательство должны быть внесены поправки, позволяющие лишить госнаград человека, ставшего предателем родины.

Макаревич не раз высказывался резко по поводу событий на Украине и в Крыму. В своем скандальном письме «Про мерзость» он осудил российские власти в связи с украинскими событиями. Кроме того, он заявлял, что с помощью телевидения властям России уже удалось «зазомбировать» довольно много «неучей с нестабильной психикой», которые теперь рвутся защищать русскоязычное население Украины. Музыкант поддержал Майдан, заявив, что украинцы знают, за что бьются.

Газета "Золотой Рог", Владивосток,  ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор:
Теги: антироссийская политика  нагорный  крым  макаревич  машина времени  Украина 



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Комментарии

  • Из Зазеркалья14:09, 18.08.2014#

    По федорову, развал российской Армии г-ом Сердюковым - это героический поступок? Героем стал однако! И вообще не шавкам, типа федорова судить, кто и чего достоен!

  • Последний бровеносец14:53, 18.08.2014#

    Целиком и полностью поддерживаю! Пока Смердюков с Васильевой не в тюрьме, вопрос с Макаревичем - отложить!!!

  • Псевдоним14:21, 18.08.2014#

    Лишать не стоит, это как улицы переименовывать. . . Ну слился Иуда и хрен с ним.

  • Псевдоним 114:40, 18.08.2014#

    Просто перестаньте его слушать. И все.

  • Псевдоним14:47, 18.08.2014#

    Политические репрессии в действии, скоро федоров внесет поправку, чтоб тех, кто воровскую власть не жалует жизни лишать

  • Псевдонус14:55, 18.08.2014#

    Так как в стране 85% Шариковых, то шельмовать очень легко. Вести 24 превратились в Вести Украины. Противно смотреть. Ни слова про экономику России. Макар настоящий патриот, а не Единороссы. Он может сказать правду, а они нет.

  • григорий15:12, 18.08.2014#

    Если бы вести, то еще ничего - на деле ведь басни Украины.

  • Понч18:24, 18.08.2014#

    Ну почему же. Ещё про загнивающий Запад не забывают вставить. Как приятно слышать, что у них там всё плохо, а у нас всё БУДЕТ хорошо скоро.

  • 12314:48, 18.08.2014#

    Ошельмовать хотят. Сдались ему и те и другие до одного места.

  • victor 123415:23, 18.08.2014#

    Начинается поиск ведьм, как в Советское время, живуче дурное воспитание. Похоже будет как с Солженицыным, Вашневской, . . .

  • Понч18:18, 18.08.2014#

    К сожалению, память у народа короткая, а с воспитанием вообще проблемы. Даже если и не так популярен Макар сейчас, как раньше, это не повод к нему пренебрежительно относиться не имея за душой вообще ничего. Вот депутат Фёдоров, интересно, верит в то, что он несёт? И совесть не мучает по ночам?

  • ***15:31, 18.08.2014#

    Да кому он на фиг сдался. У чувака один способ остался по пиариться. Как певец он даже старперам не вкатывает.

  • U.S.A.17:37, 18.08.2014#

    лишить гражданства России и пусть остается на окраине

  • Старший Товарищ02:16, 20.08.2014#

    Вы горлопаните тут, безумные, полные желчи и ненависти до такой степени, что уже не понимаете что такое "антироссийская политика" и КТО на самом деле её проводит. А такие люди, как Макаревич, как раз ЗА Россию, и за вас м. даков. Но, против тех, КТО ведёт страну к пропасти. Настало время, про которое было написано: "И поведут слепые слепых".

  • приморский23:49, 22.08.2014#

    "«Андрей Макаревич давно сотрудничает с фашистами". . Депутат Фёдоров явно слаб на голову. Это ж надо такое ляпнуть. Такие люди руководят в РФ

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