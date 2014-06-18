Губернаторов и депутатов хотят привязать к местности

В Госдуме сейчас рассматривается возможность введения ценза оседлости для депутатов и губернаторов по аналогии с нормами, которые распространяются на членов Совета Федерации.

Таким образом, депутаты, которые во время выборов будут избираться по одномандатной системе, смогут победить на выборах только при условии, что они проживали на территории соответствующего субъекта нашей страны в совокупности от 8 до 10 лет. Схожие нормы коснутся и тех, кто претендует на пост губернатора. Об этом «Известиям» рассказал автор законодательной инициативы, депутат Госдумы Евгений ФЕДОРОВ. Народный избранник отметил, что для того, чтобы обезопасить субъекты от «клановости», в законодательстве необходимо прописать некоторые исключения - для военных, которые служили в армии и по работе были вынуждены часто менять место жительства, а также для госслужащих, которые по долгу службы могли недобрать ценз оседлости.

- Я не считаю, что ценз должен быть очень длительный. Он должен измеряться несколькими депутатскими сроками, которые условно будут равны 8–10 годам, - говорит он. - Важно, чтобы были исключения, для того чтобы мы не разрушили единство страны. Например, если военный служил в армии, дослужился до майора, получил прекрасную квалификацию, воевал в горячих точках и является настоящим патриотом, то почему он не может быть депутатом? Только потому, что его служба проходила в разных местах? Либо госслужащий, который много лет отработал на страну, но из-за работы был вынужден менять место жительства.

Ранее с похожей инициативой выступил председатель комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей КЛИШАС. Несмотря на то что по действующему положению, чтобы стать членом СФ, необходимо прожить на территории «своего» субъекта не менее 5 лет до дня выдвижения, он предложил изменить ценз оседлости. Проект сенатора распространяет право стать членом Совета Федерации и на граждан, проживших на территории субъекта РФ 20 лет в совокупности. Также уточняется требование для лиц, замещающих сегодня государственные должности или должности государственной гражданской службы РФ, - не менее 5 лет стажа в совокупности.

Первый замруководителя фракции «Единая Россия» Вячеслав Тимченко одобрил намерение коллеги по фракции, однако добавил, что такое решение необходимо принимать с учетом мнения населения.

- Необходимо провести опросы, возможно, какие-то публичные мероприятия. Я понимаю, чем руководствуются коллеги, когда предлагают такие инициативы. Чтобы не было залетных коммерсантов и буржуев, которые за деньги покупают депутатские места и другие государственные должности. Решения подобного рода необходимо принимать с учетом мнения большинства населения того региона, где эти нормы будут действовать, - высказался он.

Выборы в Государственную Думу назначаются президентом Российской Федерации раз в 5 лет - следующие выборы в ГД состоятся в 2016 году. Шестой созыв был сформирован согласно федеральному закону 2005 года «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». Избрание происходило пропорционально числу голосов, поданных за федеральные списки кандидатов. Однако уже следующий созыв будет отбираться иначе, из-за закона, который был принят в феврале 2014 года. Выборы будут проводиться по смешанной системе: 225 депутатов Государственной Думы станут избираться по одномандатным избирательным округам (один округ - один депутат), а другие 225 депутатов - по федеральному избирательному округу пропорционально числу голосов избирателей, поданных за федеральные списки кандидатов.

Среди губернаторского состава «варяги» встречаются часто. Например, экс-главу Волгоградской области Сергея БОЖЕНОВА, по сообщениям СМИ, в регионе недолюбливали, поскольку он был уроженцем Краснодарского края и его трудовая биография связана с Астраханской областью, но никак не с Волгоградом. Исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Алексей ГОРДЕЕВ родился в немецком городе Франкфурт-на-Одере (ГДР), жил в Рязанской области, а затем переехал в Магадан. До своего назначения в 2009 году на пост губернатора Воронежской области он занимал пост главы Минсельхоза. Губернатор Карелии Александр ХУДИЛАЙНЕН до назначения на должность в 2012 году был председателем заксобрания Ленинградской области, родился он и вовсе в Тверской. Губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ родился в Свердловской области, до того, как его назначили руководить регионом, он был ректором Дальневосточного федерального университета.

Глава Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ, который сам родился в данном субъекте, скептически отнесся к предложению депутата.

- Бывает, хороший человек, который живет в другом месте, может поработать и губернатором где-нибудь. Конечно, могу сказать, что идеальный случай - это когда человек где родился, там и работает губернатором. Бывает и по-другому: он приехал, немного поработал, и люди увидели его результаты, тогда почему он не может работать губернатором? - говорит он.

Политологи убеждены, что введение ценза оседлости может привести к ротации в Госдуме. Однако, по словам экспертов, если на действующих депутатов и губернаторов распространить исключение, то такая практика может дать положительный результат. Вице-президент Центра региональных исследований Ростислав ТУРОВСКИЙ считает, что подобную норму необходимо распространить на будущих депутатов, которых станут избирать по одномандатным округам.

- Если это относится ко всем, то это может партиям сильно затруднить продвижение своих московских функционеров, которых через списки проводят чаще всего. Если это только к округам относится, то у партии все-таки будет больше пространства для маневра, чтобы москвичей проводить по партийным спискам.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.