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Депутаты Госдумы решили вступиться за слабых
Очень важный законопроект внесен на рассмотрение Госдумы. Он намечает изменения в Уголовный кодекс в той его части, где говорится о причинении легкого вреда здоровью и побоях. И касается он тех весьма часто случающихся ситуаций, когда «легкому насилию» подвергается человек беспомощный, не способный дать отпор.
По предлагаемым изменениям, пишет «РГ», должна быть серьезно повышена ответственность за умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои, если жертва - ребенок, старик или инвалид, заведомо находящийся в беспомощном состоянии. Назван и срок - до двух лет лишения свободы.
«Легкий вред здоровью» - очень хитрая юридическая формулировка, часто позволяющая практически без последствий обижать тех, кто слабее. Теоретически, конечно, «легкий вред здоровью» тоже наказуем. Но это наказание бывает лишь в самом крайнем случае. Так, недавно был осужден охранник магазина, сломавший нос пожилой покупательнице. Женщина неосторожно задела бутылку с кетчупом на полке магазина, та упала и разбилась. За что получила от пришедшего на шум охранника закрытый перелом костей носа, «а также иные телесные повреждения, квалифицирующиеся как легкий вред здоровью». Условный срок и небольшой штраф дал возможность охраннику продолжить службу на прежнем месте работы.
В другом случае вообще не понес никакого наказания отец, явившийся в школу на «разбор» ссоры своего сына с одноклассником. Одноклассник в ходе мальчишеского конфликта оказался сильнее. Результат - оторванный рукав у куртки и ссадина на колене у пострадавшего. А вот обиженный папаша на виду у всего класса так ударил чужого ребенка, что тот не удержался на ногах. Синяк во всю щеку и моральная травма от нецензурных оскорблений - тоже легкий вред здоровью.
Сегодня Уголовный кодекс предусматривает серьезную ответственность лишь в тех случаях, если здоровью маленьких или беспомощных наносится тяжкий или средний вред. Тут и сроки серьезные, и неотвратимость наказания присутствует. При «легких» повреждениях виновного могут пожурить или административно наказать. Автор законопроекта - депутат от ЛДПР Дмитрий САВЕЛЬЕВ - считает, что за «легкое повреждение» старому или малому надо не журить, а сажать, если напавший заведомо знал, что отпора ему не дадут.
- Издевательства над детьми и вообще над теми, кто не может за себя постоять, отвратительны, недопустимы, - считает Савельев. - И это не просто эмоциональная оценка... Люди могут подраться. Это случается. Один мужчина может поставить другому пару синяков из ревности, например. Это плохо, это уголовно наказуемо - но вообще-то в этом нет ничего особенного. Однако бывают недопустимые варианты тех же самых действий - и тогда наказание значительно строже. Так вот, бить детей, инвалидов, стариков - недопустимо, - отмечает Дмитрий Савельев.
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