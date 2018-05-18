Приморский депутат попал в ТОП-10 этого российского рейтинга

Проведено исследование доходов «слуг народа» в регионах

В декларациях 14 членов региональных парламентов за 2017 год указаны нулевые доходы, узнал РБК. Еще 54 депутата заксобраний, судя по их доходам, живут за чертой бедности, хотя у многих из них есть недвижимость и автомобили.

К 14 мая о доходах отчитались почти все региональные депутаты. РБК проанализировал их декларации. Судя по ним, самый высокий средний доход в 2017 году зарегистрирован у депутатов заксобрания Камчатского края — 121,3 млн руб.

На втором месте — парламент Магаданской области, где средний доход депутатов составил 85,8 млн руб. В Челябинской области средний доход региональных парламентариев — 76,5 млн руб., в Курганской — 60,4 млн руб. На пятом месте по уровню среднего дохода депутатов в прошлом году — Еврейская автономная область с 59,6 млн руб.

Парламент каждого региона устанавливает, какое число депутатов будет работать на профессиональной постоянной основе. По закону «Об общих принципах организации местного самоуправления в России» депутат, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, не вправе заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом. Как правило, в парламентах регионов есть депутаты, которые имеют мандат, однако работают без отрыва от своей основной деятельности. У таких депутатов есть право заниматься бизнесом. Поэтому оказывается, что все богатейшие депутаты являются также бизнесменами — они владеют крупными компаниями в разных отраслях экономики и нередко входят в профильные комитеты местных парламентов.​ При этом полномочия у депутатов, работающих на профессиональной основе, и тех, кто не получает зарплату в парламентах, по закону не отличаются. Различия есть только в списке льгот, которые предоставляются региональным парламентариям.

Самые бедные депутаты

Самые низкие средние доходы — у депутатов заксобрания Ингушетии (1 млн руб.), Калмыкии (1,3 млн руб.), Карачаево-Черкесии (1,6 млн руб.), Республики Алтай (1,6 млн руб.) и Тывы (1,8 млн руб.). При этом 14 региональных парламентариев в 2017 году зарегистрировали нулевые доходы. Больше всего депутатов без задекларированных доходов в заксобрании Северной Осетии — четверо. В общей сложности 68 членов региональных заксобраний в 2017 году жили за чертой бедности, то есть их годовой доход был ниже годового прожиточного минимума по региону, следует из исследования РБК. Троих из них РБК запросил о подлинности указанных ими сведений, ответы не были получены.

Больше всего депутатов с доходами ниже черты бедности в заксобраниях Кабардино-Балкарии (семь человек с ненулевым декларированным доходом ниже прожиточного минимума) и Северной Осетии (пять человек). У некоторых из них при этом в собственности много недвижимости.

Замгендиректора «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов пояснил РБК, что декларации с нулевыми доходами депутатов формально не нарушают закон, но это «аномалия». Он предположил, что появление подобной отчетности связано с процедурой индивидуального банкротства, поручительством по кредитам или разводами, когда депутат желает скрыть реальные доходы. «Отдельные деятели не показывают ни имущества, ни доходов, формально регистрируют активы и имущество либо на юрлица, либо на родственников, которые не попадают в декларации о доходах», — указал эксперт. По его словам, в существующем регламенте остается много уловок для сокрытия реальных доходов и активов, поэтому пока система декларирования «перетекает в формат профанации».

Латифундисты с нулевым доходом

Депутат Народного собрания Карачаево-Черкесской Республики Хасан Салпагаров не получает зарплату в парламенте, а его доход за 2017 год составил чуть больше 100 тыс. руб. (годовой прожиточный минимум ​​в регионе в 2017 году составлял 114 276 руб.). При этом в прошлом году он на собственные средства и материнский капитал приобрел квартиру. Также в его собственности находятся два жилых дома (один из них не достроен), земельный участок и «иное недвижимое имущество» общей площадью более 2,2 тыс. кв. м.

Депутат Орловского областного Совета народных депутатов Андрей Митин задекларировал годовой доход в 562,65 руб. Доход депутата очевидно меньше, чем налог на имущество, который он должен был уплатить в 2017 году. Митину принадлежит три дома, здания кафе и магазина.

Хакасский депутат Владимир Ромашов задекларировал годовой доход около 108 тыс. руб. — это ниже прожиточного минимума в регионе на 9 тыс. руб. Сейчас доходы Ромашова — самые низкие среди его коллег по хакасскому Верховному совету, но еще в 2012–2013 годах он был самым богатым депутатом местного парламента. При этом он один из крупнейших землевладельцев среди своих коллег: в личной собственности Ромашова — около 30 га земли, три дома общей площадью почти 500 кв. м, а также квартира и восемь нежилых помещений. Кроме того, в личной собственности депутата — несколько десятков грузовиков и микроавтобусов, бульдозер, снегоболотоходы разных моделей и другой транспорт. По данным СПАРК, Ромашов — совладелец ООО «Абаканская мясная компания», сейчас находящегося в стадии ликвидации из-за банкротства (при этом чистая прибыль компании в 2016 году превышала 1,6 млрд руб.). Ромашову принадлежит еще один хакасский производитель мяса — агропромышленная компания «Мавр», также находящаяся в стадии ликвидации.

Самые богатые члены заксобраний

В список региональных депутатов с самыми высокими доходами в 2017 году попали бизнесмены, которые работают в парламентах на непостоянной основе и не получают там зарплату.

Так, член заксобрания Челябинской области Константин Струков, задекларировавший доход в 3,37 млрд руб., — номер 59 в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России 2018», президент УК «Южуралзолото Группа компаний» и член совета директоров АО «Южуралзолото Группа компаний» (по данным СПАРК). Его состояние Forbes оценивает в $1,7 млрд. В заксобрании Челябинской области он возглавляет комитет по экологии и природопользованию. В 2016 году Струков не декларировал свой доход. В заксобрании не ответили на запрос РБК о причинах, по которым в декларации депутатов парламента за 2016 год нет сведений о доходах Струкова. При этом на сайте заксобрания указано, что он был избран в сентябре 2015 года, то есть в 2016 году он уже был депутатом. Ранее Струков заявлял о гораздо меньших доходах — 156,9 млн руб. в 2015 году и 247,7 млн руб. в 2014 году.

На втором месте по уровню дохода в прошлом году — член заксобрания Камчатского края Игорь Евтушок с 2,34 млрд руб. Он глава совета директоров и совладелец ПАО «Океанрыбфлот», ему принадлежат 32,6% акций компании. Такая же доля в компании у другого политика, сенатора Валерия Пономарева (в 2017 году он задекларировал второй по размеру личный доход среди членов Совфеда).

Член фракции «Единая Россия» в заксобрании Курганской области Дмитрий Ильтяков в 2017 году заработал 1,56 млрд руб. Он возглавляет мясокомбинат «Велес». Его брат — Александр Ильтяков — депутат Госдумы, и он также был соучредителем мясокомбината. Он, однако, декларирует куда более скромный доход, чем Дмитрий (4,8 млн руб. в 2017 году).

Депутат парламента Приморского края Сергей Слепченко, который задекларировал 1,28 млрд руб. дохода в прошлом году, — генеральный директор и совладелец приморской рыболовной компании ООО «Акватехнологии». Как депутат заксобрания он в 2014–2015 годах декларировал куда более скромный годовой доход (1–4 млн руб.). Прибыль компании в 2016 году составила 38 млн руб., отчета за 2017 год пока нет. По сравнению с 2016 годом доход Слепченко увеличился в 124 раза.

На пятом месте по уровню дохода среди членов заксобраний — депутат регионального парламента Магаданской области Александр Басанский. Он заработал в 2017 году 1 млрд руб. Депутат является владельцем нескольких компаний, добывающих драгоценные металлы. Более 20 лет Басанский работает в областной Думе.

По федеральному закону в декларациях должны быть указаны абсолютно все доходы, которые депутаты получили в предыдущем году. Сюда относятся как доходы по основному месту работы, так и заработок от творческой или преподавательской деятельности, подарки, доход от вкладов или участия в коммерческих организациях, а также кредиты.

Средний доход регионального депутата — 13,1 млн руб. Это меньше, чем средний доход депутата Госдумы (23,5 млн руб.). Депутатам Думы нельзя заниматься бизнесом, однако их зарплата заметно выше средней по стране — в 2017 году она составляла около 360 тыс. руб. в месяц. Почти все депутаты Госдумы в 2017 году задекларировали доходы свыше 4 млн руб., среди региональных депутатов таких около трети (32%).

Депутаты как лица, занимающие госдолжности, будь то депутаты Госдумы или региональных парламентов, обязаны подавать декларации, отмечает эксперт по госслужбе Павел Кудюкин. Не показывать доход — грубое нарушение федерального закона о противодействии коррупции. «Другой вопрос — что если госслужащий может быть уволен с госслужбы за такое нарушение, то у депутатов нет ответственности за нарушение этого закона — они не назначены, они избраны. Их невозможно уволить, в России нет института отзыва депутатов», — подчеркнул он. По словам Кудюкина, теоретически право отозвать не подавшего вовремя декларацию депутата имеет партия в случае, если тот был избран по списку, однако партия не обязана это делать и, как правило, не пользуется этой возможностью.

По состоянию на 14 мая парламенты пяти регионов не опубликовали сведения о доходах и имуществе депутатов за прошлый год — в Башкирии, Пермском крае, Нижегородской, Ростовской и Свердловской областях. Кроме того, парламенты некоторых регионов не опубликовали сведения о доходах депутатов, получивших мандаты в начале 2018 года, но до начала декларационной кампании. Среди таких депутатов — бывший глава Кемеровской области Аман Тулеев, после отставки ставший спикером Совета народных депутатов региона.





Когда публикуются декларации

Все депутаты местных законодательных органов обязаны предоставлять сведения о своих доходах до 1 апреля года, следующего за отчетным финансовым годом. Это регулируется федеральным законом «Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ». Этот же закон предусматривает, что срок публикации деклараций устанавливается в каждом регионе местным законом. В большей части регионов предусмотрена публикация сведений о доходах депутатов с 15 апреля по 15 мая. Информация о доходах депутатов госсобрания Башкирии, заксобраний Пермского края и Ростовской и Свердловской областей, согласно местным законам, может быть опубликована до 1 июня. Информация о доходах депутатов заксобрания Нижегородской области должна была быть опубликована до 1 мая, но 14 мая сведения все еще не были опубликованы. На запрос РБК, направленный 4 мая, представители парламента не ответили.

Фото РИА PrimaMedia.