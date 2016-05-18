России нужна политика "экономики расширения"

Один из ведущих экономистов России Яков Миркин считает, что обществу необходимо чувство экономической свободы и легкости предпринимательства

Как связаны между собой колебания курса доллара и мировых цен на нефть? Что будет с российской экономикой в ближайшем будущем и по какому сценарию она будет развиваться? Позволят ли новые инструменты развития Дальнего Востока создать «экономическое чудо» в рамках одного отдельно взятого региона? На эти и другие вопросы в преддверии своего визита во Владивосток специально для Деловой газеты «Золотой Рог» ответил председатель совета директоров ИК «Еврофинансы», заведующий отделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН, доктор экономических наук, профессор Яков МИРКИН.

- Яков Моисеевич, в профессорских, научных кругах вы очень известный человек, однако в последнее время стали активно выходить на более широкую аудиторию, объясняя сложные экономические процессы простым языком? Какого эффекта от этого вы ждете?

- В какой-то момент я понял, что мои академические, профессиональные тексты мало кто читает. Что бы ни написал и какой бы подвиг тем самым ни совершил, просто физически мало людей, которые это прочли. Книги, статьи известны только в кругу специалистов. Это драма: ты понимаешь, как портной, что и как чинить, но читают тебя все те же портняжки, а не те, кто шагает мимо в рваных хламидах. Ученый всегда пытается выйти за круг профессионалов. Если ты всю жизнь сидишь в финансовых окопах и знаешь, как все устроено, важно дать другим шанс разобраться в ситуации в целом. Дать отправную точку в личных, семейных или общественных стратегиях. Тем более когда на дворе не то что дождь, а тропический ливень, с молниями и почти библейским потопом.

- Как Вы оцениваете сегодняшнее состояние экономики? Дно кризиса уже пройдено?

– С одной стороны, это кризис в череде «естественных» кризисов. Поскольку такие экономики, как российская, находящиеся в среднем кластере развивающихся рынков, по статистике, один раз в пять-десять лет переживают кризис. Экономики такого типа по своей сути очень волатильны.

С другой стороны – да, этот кризис своего рода «финишный» для жесткой псевдолиберальной модели, которая четверть века реализовывалась в российской экономике и теперь дошла до точки. Если мы не хотим длительной стагнации, а временами и хаоса, то должна быть какая-то точка поворота к социальному рыночному хозяйству, к сильной политике роста, модернизации, нового качества жизни. К экономике, эффективность которой будет измеряться ростом продолжительности жизни. В 2013 г. Россия была на 122-м месте в мире по тому, сколько мы живем (более свежих данных пока нет).

Я давно прогнозировал резкое снижение рубля. Рубль был очень переоценен, и впереди маячила девальвация. Так же, как это было в 1998 году, после длинного удержания курса. Твердый рубль был тяжким бременем, бетонной плитой на экономике. Я видел примеры, когда предприятия умирали именно потому, что бизнес был задавлен переоцененным рублем. Потому что рублевые издержки росли, а валютная выручка, ее рублевое измерение постоянно отставали. Предприятия уходили в стойкий убыток. В сырьевом секторе рост цен на топливо и металлы на мировых рынках все это сглаживал, делал не столь очевидным. Так что девальвация рубля – единственный момент этого кризиса, который пусть даже во взрывной, наносящей убытки форме, но хоть как-то помог экономике.

У нас пока падение экономики, слабеющее, но падение. Статистика - кардиограмма страны. Нам всем придется заставить себя ее читать. Просто для того, чтобы понимать, что впереди, и, если погода ожидается мрачная - то пытаться что-то изменить. Действовать! Очень нужно действовать! В марте 2016 года промышленное производство упало на 0,5% к марту 2015 года, розничный товарооборот – на 5,8%, реальная зарплата – на 3%.

- Многие эксперты считают, что санкции помогут России возродить собственное производство. Вы с этим согласны?

- Чтобы расти, нужно иметь свободный доступ к современным оборудованию и технологиям. Во внутренней экономике этого доступа нет. В годы валютного изобилия, в 2000-е, когда цены на сырье были высоки, источником технологий и модернизации стало «дальнее зарубежье». Европейский Союз в 2013 г. – это 50% внешнего товарооборота России, на 40 с лишним млрд. долл. оборудования и инструмента (ФТС). Поставки из Германии – одного из инженерных центров мира – составляли до 30 – 45% в этом потоке.

Всё бы ничего, но мы сами почти перестали выпускать хлеб промышленности – оборудование и инструмент. Производство механического и электрооборудования падает. Минусы «к прошлому году» и в 2015 году, и в 2016 году. Мы, как и раньше, производим в месяц 200 – 300 штук металлорежущих станков. Другие станки - в таких же штуках. Зависимость от импорта – безмерная.

За год трудно все это восстановить. Да и за десять лет будет небольшой срок. Но для этого нужна политика «экономики расширения» вместо «экономики сжатия». Дешевый, доступный кредит, ударные и легкие налоговые стимулы, резкое снижение административного бремени, умеренно слабая валюта (очень помогает росту), перезагрузка отношений с Западом, который всегда очень чуток к промышленным бумам и склонен замораживать региональные конфликты ради доходов и инвестиций. Когда всё подчинено росту нормы инвестиций хотя бы до 25 – 28% (но только не в котлованы). Разделенное всем обществом чувство экономической свободы, легкости предпринимательства, низких рисков.

Можно, конечно, взять оборудование на Востоке. Но никто сейчас не скажет, насколько современным будет в целом поток инженерных решений из Китая. Будут ли это оригиналы, или же все-таки копии второй или даже третьей руки? И не стоит забывать о том, что Китай является вторым по значимости торговым партнером США и Европейского Союза. А Япония и Южная Корея находятся под «военным зонтиком», как стратегические партнеры США.

Или мы начинаем, действительно, политику экономического роста, политику конкуренции, или же под бесконечные заклинания о том, что мы лучше и сильнее всех, будем продолжать и дальше отставать – уже не на десятки, а сотни миль. Выбор за нами. Окно возможностей пока не закрылось, хотя становится все уже.

– Какова в этом процессе роль малого и среднего бизнеса?

- Сегодня средний бизнес либо консолидируется, либо скупается, либо становится чьими-то кэптивами. Либо средних вообще выбрасывают с рынка. Средний бизнес физически сокращается. Но он есть, и можно создать условия, при котором он вздохнет свободнее и станет ресурсом модернизации.

При этом, конечно, нельзя полностью отождествлять олигополию и крупный бизнес. Крупный бизнес должен быть. В потенциале он обеспечивает конкурентность России на внешних рынках. Поэтому дискуссия о том, дробить или не дробить «газпромы», «сбербанки» и т.п., – не так однозначна. Возможно, следует пытаться создавать режимы, когда компании внутри крупных холдингов конкурируют друг с другом. Дублируют друг друга, играют на чужом поле. И создавать для этого специальные рыночные правила.

- Для Дальнего Востока сегодня разработан целый ряд новых инструментов, призванных стимулировать экономическую активность на этой территории. На Ваш взгляд, возможно ли экономическое чудо в рамках одного отдельно взятого региона?

- Что такое экономическое чудо? Это – не тонны, не баррели, а, в первую очередь, качество и продолжительность жизни. На Дальнем Востоке она одна из самых низких по стране. На Чукотке – 64,2 года, в ЕАО – 65 лет, на Сахалине – 68 лет, в Приморском крае – 69,2 года. Все это значительно ниже, чем в среднем по России (71,4 года). Уверен, что можно и должно экономическую политику внутри региона, любые данные из федерального центра ресурсы и льготы подчинить самому честному KPI – «жить больше, чем в среднем по России». Москва – 76,8 лет, Петербург – 74,4 года. Хотя бы так, а лучше – «не меньше 80».

- Какой сценарий развития экономики, по вашему мнению, позволит выйти из затяжного кризиса?

- Есть очень ясная вещь – создать «экономику роста» вместо «экономики сжатия», урезания сжимающегося пирога. Ее цель – качество и продолжительность жизни на уровне 10 первых стран мира. Не меньше 80 лет – вместо 71 года. Проповедь новых, более высоких стандартов жизни и работы на уровне европейских, вместо времянок, которые мы возводим

Быстрый рост, модернизация, открытость, социальная рыночная экономика, которая будет беречь людей. В которой вся политика государства будет подчинена развитию, свободе предпринимательства, высвобождению энергии среднего класса, каждого, кто строит, а не делит.

Как это сделать? Все рецепты известны. Промышленная политика. Резкое снижение регулятивного бремени. Защита собственности. Приватизация в пользу среднего класса. Снижающиеся налоги, ударные налоговые стимулы за рост и модернизацию. Дешевеющий кредит в рост производства (пусть медленно и осторожно, чтобы не вызвать взрыв инфляции), дешевая массовая ипотека. Рост – пусть и с осторожностью - насыщенности деньгами, инвестициями. Подавление немонетарной инфляции, идущей от цен и тарифов, регулируемых государством. Разгосударствление, создание действительно рыночной среды вместо олигополий. Постепенно возникающее доверие, чувство низких рисков, высокая норма инвестиций. Умеренно слабый валютный курс, чтобы стимулировать производство и экспорт.

И еще. Землю и имущество государства – в дешевое использование бизнесу и населению. Приватизация – в первую очередь, для среднего класса. Больше активов у среднего класса, как цель любой политики государства. А, может быть, и бесплатная раздача земли для тех, кто готов строить и жить там, где нужно восстанавливать провинциальную Россию.

Елена ЛЕНСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.