www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.63 р. 100 JPY: 58.35 р.
EUR: 75.08 р. 10 CNY: 94.56 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
АТР
Распечатать

Сергей Нарышкин посетит с официальным визитом Республику Корея и Японию

18 Мая 2015, 11:31 | В России

19 – 21 мая состоится официальный визит Председателя Государственной Думы Сергея Нарышкина в Республику Корея и Японию, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу Госдумы.

19 мая Председатель Государственной Думы Сергей Нарышкин посетит с официальным визитом Республику Корея. В ходе визита запланированы переговоры с Председателем Национальной ассамблеи Республики Корея Джон Ый Хва, встреча с представителями корейского сообщества предпринимателей, участие в работе круглого стола, посвященного историко-культурным аспектам российско-корейских отношений.

20 – 21 мая, находясь с визитом в Японии, Сергей Нарышкин встретится со своими японскими коллегами – председателем палаты советников Парламента Японии М.Ямадзаки и председателем палаты представителей Т.Осимой, примет участие в открытии юбилейного Х «Фестиваля российской культуры в Японии – 2015», где планируется подписать долгосрочную программу фестивалей, а также выступит на открытии Третьего Российско-Японского форума «Точки соприкосновения: бизнес, инвестиции, спорт», организаторами которого являются два национальных медиахолдинга – «Российская газета» и газета «Майнити симбун».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.



 

Автор: По материалам пресс-службы
Теги: культура  Япония  госдума  политика  Россия  Корея 






Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru