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Сергей Нарышкин посетит с официальным визитом Республику Корея и Японию
19 – 21 мая состоится официальный визит Председателя Государственной Думы Сергея Нарышкина в Республику Корея и Японию, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу Госдумы.
19 мая Председатель Государственной Думы Сергей Нарышкин посетит с официальным визитом Республику Корея. В ходе визита запланированы переговоры с Председателем Национальной ассамблеи Республики Корея Джон Ый Хва, встреча с представителями корейского сообщества предпринимателей, участие в работе круглого стола, посвященного историко-культурным аспектам российско-корейских отношений.
20 – 21 мая, находясь с визитом в Японии, Сергей Нарышкин встретится со своими японскими коллегами – председателем палаты советников Парламента Японии М.Ямадзаки и председателем палаты представителей Т.Осимой, примет участие в открытии юбилейного Х «Фестиваля российской культуры в Японии – 2015», где планируется подписать долгосрочную программу фестивалей, а также выступит на открытии Третьего Российско-Японского форума «Точки соприкосновения: бизнес, инвестиции, спорт», организаторами которого являются два национальных медиахолдинга – «Российская газета» и газета «Майнити симбун».
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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