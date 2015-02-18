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Жириновский требует отставки главы ФАС
Владимир Жириновский жестко раскритиковал работу Федеральной антимонопольной службы, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой СМИ.
Как отмечается на сайте ЛДПР, по мнению Жириновского, в пятницу, когда на Правительственный час в нижнюю палату парламента с отчетом придет глава надзорного ведомства Игорь Артемьев, нужно поднять вопрос о его отставке.
«Нужно ставить вопрос о смене руководителя ФАС! Сколько лет он уже работает? Это ведь очень напряженная работа, если бы он по-настоящему работал, он бы сам уже давно ушел в отставку, - заявил председатель партии. - У нас монополия везде присутствует».
«Действия ФАС направлены на сохранение существующих монополий. Возьмите ситуацию с удобрениями: за границу отправляют побольше и подешевле, а своим поменьше и подороже. С водкой не могут разобраться: то дороже, то дешевле, то ограничивать, то расширять продажу. Начали закрывать бывшие колхозные рынки. Чем они мешают? А мешают они торговым сетям, которые охотнее берут импортные товары. То есть прямая помеха отечественным производителям, а ФАС молчит», - заявил Жириновский.
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