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Жириновский требует отставки главы ФАС

18 Февраля 2015, 15:09 | В России

Владимир Жириновский жестко раскритиковал работу Федеральной антимонопольной службы, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой СМИ.

Как отмечается на сайте ЛДПР, по мнению Жириновского, в пятницу, когда на Правительственный час в нижнюю палату парламента с отчетом придет глава надзорного ведомства Игорь Артемьев, нужно поднять вопрос о его отставке. 

«Нужно ставить вопрос о смене руководителя ФАС! Сколько лет он уже работает? Это ведь очень напряженная работа, если бы он по-настоящему работал, он бы сам уже давно ушел в отставку, - заявил председатель партии. - У нас монополия везде присутствует».

«Действия ФАС направлены на сохранение существующих монополий. Возьмите ситуацию с удобрениями: за границу отправляют побольше и подешевле, а своим поменьше и подороже. С  водкой не могут разобраться: то дороже, то дешевле, то ограничивать, то расширять продажу. Начали закрывать бывшие колхозные рынки. Чем они мешают? А мешают они торговым сетям, которые охотнее берут импортные товары. То есть прямая помеха отечественным производителям, а ФАС молчит», - заявил Жириновский.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: По материалам информагентств
Теги: торговые сети  жириновский  экономика  госдума  ЛДПР  торговля  ФАС  монополии 



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Комментарии

  • Псевдоним08:58, 19.02.2015#

    скоморох скоморохом, а мысли иногда правильные приходят.

  • Партизан08:58, 19.02.2015#

    Про водку и колхозные рынки он правильно сказал в точку, да и вообще в принципе прав. Давно уже в отставку Артемьеву пора.

  • CCC09:11, 19.02.2015#

    ФАС в России. . типа той демократии, вроде есть, а на самом деле нет-))

  • Allex15:08, 19.02.2015#

    поддерживаю жирика

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