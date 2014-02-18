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В России иностранным работникам будет сложнее трудоустроиться
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, ужесточающий правила приема на работу иностранных граждан.
Так, например, в документе закрепляется обязанность иностранных граждан «предъявлять работодателю полис добровольного медицинского страхования при заключении трудового договора, за исключением случаев, когда медуслуги предоставляются иностранцу за счет самого работодателя».
Кроме того, оговаривается, что медстраховка должна обеспечивать «работнику, являющемуся иностранным гражданином или лицом без гражданства, предоставление медицинской помощи в неотложной и экстренной формах в порядке, установленном программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи», сообщает «Российская газета».
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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