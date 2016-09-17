Итог выборов уже известен

Избирательная кампания в России вышла на финишную прямую. В воскресенье граждане выразят свое мнение о том, каким хотят видеть будущее страны. Но уже сейчас можно утверждать, что выборы в Государственную думу состоялись, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Речь, однако, вовсе не о результатах социологических опросов, прогнозов политологов и гадании на кофейной гуще, пишут «Изветия». Каким конкретно будет новый думский состав, можно, конечно, предполагать, но дело это неблагодарное, а уж при смешанной выборной системе тем более стоит ожидать сюрпризов.

Но один итог - причем самый важный - уже есть. За последние пять лет в стране произошли значительные изменения в избирательной системе. И реформа уже доказала свою эффективность.

Во-первых, был либерализован закон о политических партиях. Зарегистрировать партию стало очень просто, соответственно, и проще стать участником выборов в Госдуму. Как результат - в России сегодня официально действует свыше 70 партий, из них 14 участвуют в выборах в нижнюю палату парламента по партийным спискам. Это ровно вдвое больше, чем в 2011 году.

Во-вторых, в России вернулись к выборам по смешанной системе, то есть не только по партийным спискам, но и по одномандатным округам. Это больше отвечает представительской функции парламента федеративного государства, поскольку повышает шансы прохождения в Госдуму членов малых партий, которые не смогут преодолеть 5%-й барьер при голосовании по спискам. Следовательно, уже сейчас понятно, что новый состав Госдумы будет лучше отвечать различным запросам разных категорий граждан.

При этом шанс попасть в состав парламента и с трибуны Госдумы отстаивать свои взгляды получил кандидат-одномандатник любых политических пристрастий. Конечно, если сумеет собрать сторонников.

Более того, и это в-третьих, избирательный процесс стал более открытым. Прозрачные ящики для бюллетеней, электронные системы подсчета голосов, видеокамеры на участках - это еще полдела. Серьезные изменения коснулись самого аппарата Центральной избирательной комиссии. Главой ЦИК РФ стала Элла Памфилова - человек кристальной репутации. Она пересмотрела работу с партиями, с кандидатами, с избирателями и наблюдателями. Все жалобы и замечания стали быстро рассматриваться, результаты работы - объявляться публично, отмечает на страницах "Российской газеты" первый проректор Финансового университета при правительстве РФ Константин Симонов.

"Памфилова сразу же стала адвокатом участников выборного процесса. Снятые с выборов по спорным основаниям партии и кандидаты активно восстанавливались. Причем это касалось и радикальной оппозиции. В Петербурге на выборах были восстановлены списки ПАРНАСа. В Новгородской области вернули на выборы "Яблоко". И этих примеров было гораздо больше, - отмечает Симонов. - Кроме того, стали менять руководителей региональных избирательных комиссий, к которым было много вопросов. Причем это касается ключевых территорий. Так, были отправлены в отставку председатели избирательной комиссии Санкт-Петербурга и Московской области. Нормализована ситуация с досрочным голосованием, а территории, где еще есть аномалии с открепительными удостоверениями, проходят тщательную проверку", - перечислил он.

Власти на местах получили прямое указание из центра - не вмешиваться. До губернаторов ясно доведено, что каждый намек на этот счет будет строго расследован и наказание в случае чего неотвратимо. Потому что это государственная установка - провести честные выборы.

Самим же партиям в этом отношении подала пример "Единая Россия". Она вошла в выборы с новой идеей полноценных праймериз, которые стали основой формирования списка кандидатов, отметил в "Известиях" член экспертного совета Фонда ИСЭПИ, политолог Леонид Поляков.

"Именно от правящей партии общество ожидало максимальной открытости. И этот запрос был своевременно реализован в форме предварительных голосований, по итогам которых были сформированы списки и региональных партийных групп, и списки кандидатов в одномандатных округах. Смысл праймериз, - пояснил Поляков, - запустить механизм не только внутрипартийной, но и общенациональной конкуренции, в ходе которой новое политическое поколение могло бы заявить о себе в полный голос. И, судя по составу окончательных списков единороссов, это в значительной мере удалось. Получит ли эта идея статус обязательной общепартийной нормы или нет - другой вопрос. Но ее системный эффект на нынешнем этапе несомненен", - уверен политолог.

Таким образом, после голосования 18 сентября станет известен новый состав Госдумы, распределение фракционных сил. Кандидаты-одномандатники и партии смогут сделать вывод, хорошо ли они поработали в предвыборную кампанию и насколько их идеи востребованы в обществе.

Но главный итог можно назвать уже сейчас. Уроки 2011 г. учтены, соответствующие выводы сделаны, в реформе учтены интересы всех политических сил. Поэтому-то, в отличие от 2011 г., оппозиция сегодня критикует соперников, но не саму систему выборов. Кандидаты не жалуются, что их "зажимают", и не пугают избирателей, что их голоса украдут.

Новая Дума обещает быть самой представительной за всю историю новой России, максимально открытой и поистине народной. Подготовка к голосованию прошла на высоте. Теперь нужно прийти на участок и сделать свой выбор.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.