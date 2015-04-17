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Владимир Путин рассказал, как чуть не сгорел в бане
16 апреля состоялась «Прямая линия» с Президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ, пишет деловая газета "Золотой Рог".
В числе прочих вопросов от граждан поступил и очень своеобразный. Его зачитала модератор и соведущая Мария СИТТЕЛЬ: «Приглашали ли Вы кого‑нибудь из руководителей других стран в русскую баню? Ведь эффект от переговоров может быть намного позитивнее, нежели от «круглого стола» переговоров».
Владимир Путин был крайне откровенен в своем ответе: «Трудно сказать. Я не знаю, могу ли, но скажу. Человек, о котором я вам скажу, уже не является главой правительства. Мы с бывшим канцлером ФРГ господином Шрёдером были однажды у меня в резиденции, он приезжал много лет назад, и пошли в баню. Она загорелась. Правда. Он как раз налил себе пива, я выхожу, говорю: «Слушай, Герхард, нам нужно отсюда выходить срочно. Мы горим». Он говорит: «Сейчас пиво допью, и пойдём». Я говорю: «Ты чего, с ума сошёл? Мы горим, ты понимаешь или нет?» Но он всё‑таки пиво допил, он настойчивый мужчина и с характером. Она сгорела дотла, больше мы там ни с кем не появлялись. А вообще я баню люблю и хожу с удовольствием».
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото Кремлин.ру.
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