"Приморские" депутаты Госдумы стали больше зарабатывать

Депутаты Госдумы РФ накануне обнародовали декларации о своих доходам и имуществе. Среди пятерки тех, кто представляет на Охотном ряду Приморский край, наибольшим заработком может похвастать Светлана ГОРЯЧЕВА, а вот по сумме семейного дохода лидирует семья представителя ЛДПР Руслана КАЛЮЖНОГО. Интересно также, что у некоторых парламентариев в собственности нет никакой недвижимости, а транспортных средств не задекларировал никто из приморских депутатов ГД.

Как и в прошлом году, «приморцы» в федеральном парламенте в среднем зарабатывают меньше, чем депутаты краевого Законодательного Собрания. Однако доходы четырех из пяти «федералов» постепенно растут. По сравнению с 2012 годом меньше зарабатывать стала только единоросс Эльмира ГЛУБОКОВСКАЯ. Общая сумма ее годового дохода в 2013 году составила 2,48 млн. руб., а ее супруг заработал 7,3 млн руб.. Для сравнения: годом ранее доходы депутата составляли 17,2 млн руб., почти вдвое превышая суммарный заработок четырех других депутатов от Приморья.

В собственности у депутата Глубоковской - два земельных участка, две квартиры и жилой дом площадью 394 кв.м.. Транспортных средств за семьей Эльмиры Гусейновны не числится.

Коллега Глубоковской по фракции, Виктор ПИНСКИЙ, который является зампредом одного из думских комитетов, в 2013 году заработал почти столько же – 2,47 млн руб.. На праве собственности парламентарию принадлежит квартира и три парковочных места, но при этом транспортных средств у депутата, согласно декларации, также не имеется.

«Стандартный» депутатский заработок в 2,47 млн руб. получил член ЛДПР Руслан КАЛЮЖНЫЙ. При этом жена парламентария заработала в несколько раз больше – 9,15 млн. руб.. Если верить декларации, в собственности у парламентария нет ни недвижимости, ни транспортных средств. Однако в пользовании у семьи находятся две квартиры и арендованный земельный участок под строительство административно-торгового комплекса. Кроме того, супруга Руслана Калюжного является собственником земельного участка под строительство многоквартирных жилых домов, двух складов и нежилого здания.

Справедливоросс Светлана ГОРЯЧЕВА, являющаяся заместителем председателя фракции «СР» в Госдуме, заметно опередила депутатов-единороссов. Сумма ее дохода в 2013 году составила более 4,7 млн. руб., почти вдвое перекрыв показатель 2012 года. Немного пополнил семейный бюджет и супруг Светланы Петровны – на 260,7 тыс. руб.. Семье депутата-эсера принадлежат две квартиры, жилой дом и дачный участок.

По-коммунистически скромно замкнул пятерку по сумме дохода член КПРФ Алексей КОРНИЕНКО, чей заработок составил 2,5 млн. руб. Супруга депутата пополнила семейный бюджет еще на 693 тыс. руб. В собственности у супругов лишь небольшая квартира в 42 кв.м., кроме того, еще две квартиры находятся в пользовании.

Добавим, что самым успешным в финансовом плане депутатом ГД в 2013 году стал единоросс Геннадий АНИКЕЕВ, заработавший более 1,7 млрд руб. Председатель нижней палаты Сергей НАРЫШКИН в 2013 году получил доход, сравнимый с доходами большинства депутатов – чуть более 2,7 млн руб..

Артем СТРОГИН. ZRPRESS.RU, Владивосток.