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В Госдуме предлагают продлить срок приватизации жилья

17 Января 2013, 15:16 | В России

 "Справедливороссы" внесли на рассмотрение Государственной думы законопроект о продлении срока приватизации жилья. Об этом говорится в официальном сообщении нижней палаты парламента.

Документ предусматривает перенесение даты окончания приватизации на 1 марта 2018 года, пишет ИА "Росбалт".

"Необходимость принятия предлагаемых изменений прежде всего вызвана тем, что значительная часть граждан, занимающих жилые помещения в аварийном и ветхом жилье, и ожидающих расселения, лишатся после 1 марта 2013 года возможности воспользоваться своим правом на бесплатную приватизацию", — указано в пояснительной записке к законопроекту. 
 

Автор: ИА "Росбалт"
Теги: аварийное жилье  госдума  приватизация 






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Комментарии

  • Псевдоним16:50, 17.01.2013#

    Эта "необходимость" в России будет вечной. Причина одна = переложить жилой фонд на жителей страны.

  • Псевдоним17:03, 17.01.2013#

    КАнеШна!!! Как от такой кормушки отказаться. У же сколько раз приватизация заканчивалась и сколько раз продливали??? Смешно. а по телеку рекалама. Скорее, приватизация заканчивается, давайте быстренько бабло нам несите.

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