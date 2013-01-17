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В Госдуме предлагают продлить срок приватизации жилья
17 Января 2013, 15:16 | В России
"Справедливороссы" внесли на рассмотрение Государственной думы законопроект о продлении срока приватизации жилья. Об этом говорится в официальном сообщении нижней палаты парламента.
Документ предусматривает перенесение даты окончания приватизации на 1 марта 2018 года, пишет ИА "Росбалт".
"Необходимость принятия предлагаемых изменений прежде всего вызвана тем, что значительная часть граждан, занимающих жилые помещения в аварийном и ветхом жилье, и ожидающих расселения, лишатся после 1 марта 2013 года возможности воспользоваться своим правом на бесплатную приватизацию", — указано в пояснительной записке к законопроекту.
Автор: ИА "Росбалт"
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Эта "необходимость" в России будет вечной. Причина одна = переложить жилой фонд на жителей страны.