Депутатов-прогульщиков лишат надбавок, но не зарплат

Отсутствующих на заседаниях Госдумы депутатов может ждать лишение надбавок и другие меры воздействия, например, уведомление о низкой дисциплине руководства и общественности регионов, от которых депутаты избраны. Такие шаги предлагает единоросс Владимир Поневежский, который, по данным "Ъ", представит в рабочей группе по повышению дисциплины депутатов комитет по конституционному законодательству.

6 октября Совет Госдумы решил создать рабочую группу на базе комитетов по регламенту Сергея Попова и конституционному законодательству Владимира Плигина, которая должна выяснить, "законно ли получают денежное вознаграждение депутаты, которые в принципе не посещают заседания Госдумы".

Комитет по конституционному законодательству рассмотрит вопрос сегодня. Официально, судя по повестке комитета, группа займется "проведением анализа и совершенствованием закона "О статусе члена Совета федерации и статусе депутата Госдумы"".

У господина Поневежского свои представления о предстоящей работе уже есть. По его словам, группе предстоит "определить методы фиксации" отсутствия депутатов на заседаниях Госдумы. Этим, сказал он "Ъ", должно заниматься руководство фракций. Внутри самих фракций могут быть сформированы "группы, которые будут оценивать обоснованность отсутствия депутатов". Если же во фракции решат, что у думца не было уважительных причин не показываться на Охотном Ряду, то соответствующее заявление может быть передано в комиссию по этике. Она, считает единоросс, должна предлагать дисциплинарные меры руководству палаты.

Речь может идти "о лишении материальных поощрений и надбавок", поскольку лишить депутата всей зарплаты нельзя, уверен Владимир Поневежский. Размер базового денежного вознаграждения депутата по закону "О статусе..." приравнен к министерскому. Его размер по указу президента "О денежном вознаграждении лиц, замещающих отдельные госдолжности РФ", с 1 сентября 2014 года составляет 81,5 тыс. руб. Вместе с надбавками, как пояснили "Ъ" в Думе, депутатская зарплата составляет около 425 тыс. руб. Владимир Поневежский предлагает также информировать о прогульщиках администрации и СМИ субъектов РФ, которые закреплены за депутатом.

Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов считает, что "к концу созыва нарастает пофигизм среди тех, кто не видит дальнейших перспектив" и проблема касается прежде всего "Единой России". Создание рабочей группы он объясняет попыткой навести дисциплину прежде всего внутри самой партии власти.



ZRPRESS.RU, Владивосток.