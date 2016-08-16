Единороссы пойдут на выборы с 12 цитатами Путина

«Единая Россия» отобрала 12 цитат президента Владимира Путина, которые будут размещены на билбордах партии, рассказали два источника в руководстве единороссов, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Шесть фраз из них обращены в целом ко всем россиянам, а другие шесть - к отдельным категориям граждан: учителям, аграриям, медицинским работникам, представителям бизнеса, пенсионерам и молодежи, пишет РБК.

Агитационные материалы будут появляться на улицах после 20 августа - с этой даты начинается официальный период агитации к думским выборам (пройдут 18 сентября). На билбордах нет изображений Путина: по закону в агитации нельзя использовать фотографии человека, который не является кандидатом от партии. Вместо этого будут символика «Единой России», ее порядковый номер в избирательном бюллетене (№4) и короткая цитата Путина, которая подписана его фамилией.

Цитаты президента о своей партии и идеологические высказывания для агитации единороссы подобрали из его выступления на съезде «Единой России» 27 июня: «В основе политики «Единой России» - глубокое понимание государственных интересов страны»; «Точкой сборки страны стала «Единая Россия»; «Всегда и во всем действовать в интересах людей»; «Самое главное для нас - это люди»; «Нам нужна Россия, где каждый может реализовать себя, свой талант, свои возможности»; «Ценить доверие людей, обещать только то, что сможешь выполнить».

Для избирателей из числа учителей единороссы выбрали фразу президента, сказанную им на встрече с лауреатами конкурса «Учитель года России» в октябре прошлого года: «Без достойной зарплаты не повысить престиж учителя, этой профессии, важнейшей в любом обществе». Учительские зарплаты стали одной из наиболее скандальных тем, после того как распространилось видео с высказыванием лидера «Единой России» Дмитрия Медведева на форуме «Территория смыслов». В ответ на вопрос про низкие зарплаты учителей премьер сказал, что зарабатывать деньги можно в бизнесе, а учитель - это призвание. Позже в Кремле объяснили, что считают скандал вокруг этого высказывания «заказной» кампанией против Медведева и партии.

Аграриям единороссы напомнят речь Путина в конце апреля этого года на вручении звания Героя Труда России: «Рост отечественного агропромышленного комплекса прямо зависит от тех, кто трудится в поле, на земле».

Две фразы взяты из выступлений Путина с тематических форумов партии - медицинского в сентябре 2015 года и предпринимательского в январе этого года: «Важнейшая из тем - это подготовка кадров и социальные гарантии, уровень заработной платы медицинских работников»; «Мы все нуждаемся в успехах малого бизнеса: и сам малый бизнес нуждается в них, и страна нуждается».

В последнем Послании президента Федеральному собранию единороссам приглянулась фраза о молодежи: «У нас очень интересные, целеустремленные дети и молодежь. Мы должны сделать все, чтобы у ребят были равные возможности для успешного жизненного старта».

Самая ранняя из используемых цитат Путина прозвучала на заседании президиума Госсовета в августе 2014 года и обращена к пенсионерам: «Мы должны сделать все возможное, чтобы люди старшего возраста были здоровы, чувствовали себя комфортно, чтобы выход на пенсию не снижал их социальный статус».

Не видя самого Путина, избиратель будет иначе относиться к его словам, считает председатель правления Центра политических технологий Борис Макаренко. «Все цитаты разумные и правильные, прописные истины. Но люди будут сопоставлять их с реальной обстановкой. Общество настроено пессимистично к карьерным, социальным, экономическим возможностям, поэтому жизнеутверждающие цитаты будут восприняты им скептически», - рассуждает политолог.

Главное, что эти слова принадлежат Путину и будут подписаны его фамилией, говорит президент в Minchenko consulting Евгений Минченко. «Наши исследования показывают, что один из ключевых поводов голосовать за «Единую Россию» для людей - это то, что это партия Путина, хотя без его визуального изображения эффективность агитации будет ниже. В цитатах Путина нет четкого сегментирования, нет специфического позиционирования «Единой России», просто правильные слова», - отмечает политолог.

Единороссы уже использовали в этом году образ президента. В мае перед проведением праймериз они развесили по стране плакаты с изображением участников предварительного голосования и лозунг «Важно Выбрать Правильно». Эти слова были написаны в столбик и образовывали инициалы президента Владимира Владимировича Путина. «Это наш моральный лидер. Мы действительно без него не можем», - объяснял тогда РБК собеседник, близкий к руководству партии.

На прошлых выборах единороссы использовали не только цитаты президента, но и его изображение. Сейчас, во время активной части агитационной кампании, необходимо еще более четко «сшить» образ президента с партией, говорил собеседник РБК в руководстве «Единой России».

Помимо билбордов с цитатами Путина будет еще две линейки с наглядной агитацией, рассказывали ранее собеседники РБК в партии. Во-первых, на плакатах появится агитация с использованием изображения Медведева, во-вторых, будут билборды с лозунгами единороссов из их предвыборной программы: «Действовать в интересах людей - наша задача»; «Слышать голос каждого - наша обязанность»; «Создать и защитить будущее России - наша цель». Помимо билбордов единороссы готовят еще телевизионные ролики. В некоторых из них прозвучат высказывания Путина, а в некоторых будут участвовать кандидаты от «Единой России», которые поагитируют за партию, рассказывает единоросс.

Фото Газета.Ru.