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В России появилось новое министерство
Президент Владимир ПУТИН подписал указ о структуре федеральных органов исполнительной власти после внесения премьером Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ соответствующих предложений, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Согласно документу, опубликованному на сайте Кремля, в число ведомств, руководство деятельностью которых осуществляет правительство, вошли: Минздрав, Минкультуры, Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Минпромторг, Министерство просвещения, Министерство по развитию Дальнего Востока, Министерство по делам Северного Кавказа, Минсельхоз, Минспорт, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Министерство транспорта, Министерство труда и социальной защиты, Министерство финансов, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Министерство экономического развития и Министерство энергетики.
Подчиняться правительству будут также Федеральная антимонопольная служба, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору, Федеральное агентство по государственным резервам, Федеральное агентство по делам молодежи, Федеральное агентство по делам национальностей.
Количество министерств, руководство деятельностью которых осуществляет президент РФ, в новой структуре правительства не изменилось, их по-прежнему пять в соответствии с указом главы государства.
Согласно структуре федеральных органов исполнительной власти, это Министерство внутренних дел РФ, МЧС России, МИД, Минобороны России, Минюст.
Кроме того, Министерству иностранных дел по-прежнему подведомственно Россотрудничество, Министерству обороны - Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству, Федеральная служба по техническому и экспортному контролю. Министерству юстиции подведомственны ФСИН и Федеральная служба судебных приставов.
В структуру федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет президент России, по-прежнему относятся СВР РФ, ФСБ РФ, ФСО РФ, Федеральная служба войск Национальной гвардии РФ, Государственная фельдъегерская служба России, Федеральная служба по финансовому мониторингу, Федеральное архивное агентство, Главное управление специальных программ президента РФ, Управление делами президента России.
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