Замглавы Минрегионразвития Сергей Дарькин призвал жестче спрашивать с губернаторов

Экс-губернатор Приморья, а ныне - замглавы Минрегионразвития Сергей ДАРЬКИН предложил повысить ответственность субъектов РФ за недостижение целевых показателей при использовании субсидий из федерального бюджета. Одновременно регионам хотят дать больше свободы в части распоряжения федеральными средствами.

Заявление прозвучало на V Форуме регионов России, который прошел в МГУ имени Ломоносова на минувшей неделе. Сергей Дарькин выступил с докладом об исполнении консолидированных бюджетов субъектов РФ в 2013 году, прогнозе их исполнения в 2014 году и плановом периоде. Чиновник обратил внимание на то, что расходы регионов растут быстрее, чем доходы: за 2011-2013 годы темп роста расходов опережал рост доходов на 7,8 проц. В итоге прошлый год регионы России завершили с рекордным дефицитом в 642 млрд руб. На текущий год запланированный субъектами Федерации дефицит, по словам Дарькина, составит более 700 млрд руб.

В целях поддержки субъектов Минрегион инициировал снижение до 30% обязательного уровня финансирования регионами своих обязательств при предоставлении им федеральных субсидий, что позволит высвободить порядка 80 млрд руб.

- В высокой степени готовности проект постановления Правительства РФ, предусматривающий отмену обязательного уровня финансирования и распределение субсидий на основе расчетной бюджетной обеспеченности, - пояснил заместитель Министра.

Сергей Дарькин отметил также проблему недофинансирования полномочий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, отсутствие единых нормативов необходимых затрат на осуществление собственных и переданных полномочий. В числе приоритетных направлений межбюджетной политики замминистра назвал повышение гибкости бюджетов субъектов РФ и расширение их возможности маневрировать своими средствами. Кроме того, предполагается повысить ответственность субъектов РФ за недостижение целевых показателей использования субсидий при одновременном предоставлении им большей свободы распоряжения федеральными средствами. Также рекомендуется сокращать неэффективные расходы на региональном и местном уровнях, сообщил Дарькин.

Евгений СИДОРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.