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Михаил Прохоров покинул партию "Гражданская платформа"
Основатель партии «Гражданская платформа» Михаил Прохоров покидает партию. Об этом решении заявил он сам, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на ТАСС.
На заседании партии он обратился ко всем ее членам с предложением также выйти из состава. «На мой взгляд, мы не должны своей репутацией поддерживать бессмысленный политический проект», — заявил Прохоров.
При этом он пообещал собрать в ближайшее время неполитическую площадку для обмена мнениями бывших членов партии. «Мы обязательно создадим в ближайшее время площадку, где мы наш интеллектуальный ресурс будем использовать на благо развития нашей страны», — сказал Прохоров журналистам и подчеркнул,что в сегодняшних условиях заниматься политикой бессмысленно, передает ТАСС.
Напомним, «Гражданская платформа» образована 4 июня 2012 года по инициативе политика и предпринимателя Михаила Прохорова. О создании партии Прохоров объявил после своего участия в выборах президента России 4 марта 2012 года (он занял третье место, набрав 7,98% голосов).
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