www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.79 р. 100 JPY: 57.25 р.
EUR: 73.41 р. 10 CNY: 95.78 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

Один из главных российских оппозиционеров отдохнул в Швейцарии на семь миллионов рублей

16 Января 2016, 12:05 | В России

Депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев озаботился финансовым состоянием Михаила Касьянова, точнее тем, на какие средства оппозиционный политик с шиком отдыхал в швейцарском Санкт-Морице, который называют еще столицей Альп, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Парламентарий обратился с запросами к генпрокурорам России Юрию Чайке и Швейцарии Михаэлю Лауберу с просьбой установить источники доходов лидера ПарНаСа и наличие у него банковских счетов в ЕС, сообщил ТАСС, которому удалось ознакомиться с содержанием этих документов.

При этом Дегтярев ссылается на сюжет телеканала LifeNews, журналисты которого провели собственное расследование и выяснили, что "стоимость аренды особняка, в котором остановился политик, составляет 5 млн руб. в неделю, а общая сумма, потраченная на покупки Касьяновым и его супругой, превышает 1 млн 740 тыс рублей". То есть, подсчитал депутат, за неделю расходы благородного семейства составили 6 млн 740 тыс рублей.

"Столь крупные расходы руководителя политической партии ПарНаС вызывают вопросы со стороны общественности", - пишет депутат и предполагает, что оппозиционный политик мог "прогулять" часть пожертвований, сделанных российскими гражданами в пользу "Демкоалиции" во время прошлогодней избирательной кампании, которую столь активно вели Касьянов и его соратники. Депутат также напоминает, что тогда у ПарНаСа не нашлось достаточно средств, чтобы расплатиться с активистами, собиравшими подписи в поддержку партии.

"В связи с вышеизложенным просим вас дать поручение осуществить прокурорскую проверку объема потраченных средств М. Касьяновым на территории Швейцарии и ЕС, а также установить источники доходов и наличие банковских счетов М. Касьянова на территории ЕС", - говорится в тексте запроса на имя Лаубера. Генпрокурора РФ Дегтярев просит "в связи с сомнительностью доходов Касьянова" организовать прокурорскую проверку и "проверить доходы политика на соответствие законодательству РФ".

Касьянов на выборах 2015 года возглавил "Демкоалицию", в которую помимо ПарНаСа вошли незарегистрированная "Партия Прогресса" Алексея Навального, "Демократический выбор", партия 5 декабря, Либертарианская партия и движение "Солидарность". В таком же составе они намерены выйти и на выборы 2016-го. Уже объявлено, что в апреле этого года пройдут праймериз коалиции под лозунгом "Волна перемен".

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: генрокуратура  ЛДПР  оппозиция  чайка  госдума  парнас  коррупция 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • 77720:21, 16.01.2016#

    ВЫ ВСЕ с одной лодки. . . Что М. Касьянов, что ЛДПР, КПРФ, СР, ЕР, Путлер и КО. В стране ВСЕХ ИЗВЕЛИ СО СВЕТУ НАСТОЯЩИХ ПАТРИОТОВ России! Это Рохлин, Илюхин, Лебедь, Евдокимов. . . . Все остальные - ШАВКИ, приспособленцы. . . Кадырова УВАЖАЕМОГО ИСЛАМИСТА боятся ВСЕ! Только посмотрите на красноярского депутата. . . И ВОТ ЭТО РУССКИЙ НАРОД???? Пакую чемоданы и валю в Н. Зеландию в качестве узбека. . . а там, и до Австралии на лодке доплыть можно. Стыдно и обидно. . . . одно БЫДЛО кругом. . .

  • Виличер21:22, 16.01.2016#

    Солидарен, делов точно уже не будет

  • 1111121:34, 16.01.2016#

    Скатертью дорога! На одну гниду будет в городе меньше.

  • Псевдоним23:28, 16.01.2016#

    Рот закрой, зомби! Уезжают те кто может думать. Что с страной станет, когда уедет ещё так дцать тысяч людей, которые не сидели в России на пособиях, а приносили налогов поболя твоего?

  • Псевдоним23:28, 16.01.2016#

    Рот закрой, зомби! Уезжают те кто может думать. Что с страной станет, когда уедет ещё так дцать тысяч людей, которые не сидели в России на пособиях, а приносили налогов поболя твоего?

  • vasya21:07, 16.01.2016#

    Касьянов в путинской команде ещё с санктпетербургской мэрии. Нашли тоже оппозицию. . . .

  • 1111121:32, 16.01.2016#

    Миша, богатый человек может себе позволить тратить сколько угодно.

  • Псевдоним22:15, 16.01.2016#

    Только не наворованное у своего народа!

  • Михаил23:29, 16.01.2016#

    Он не является гос служащим. В отличии от Пусковых, Чаек и не пользуется приференциями царя как Ротенберги и Тимченки. Люди пора уже мозг включать

  • grinli21:44, 16.01.2016#

    Дегтярев это "общественность"?

  • Ger22:37, 16.01.2016#

    Вор на воре и вором погоняет.

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј01:19, 17.01.2016#

    Кошмар. . . . . . . . . . . . . . . . !!!!!!!!!!!! ОДНО ВОРЬЕ!!!!

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru