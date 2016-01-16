Один из главных российских оппозиционеров отдохнул в Швейцарии на семь миллионов рублей

Депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев озаботился финансовым состоянием Михаила Касьянова, точнее тем, на какие средства оппозиционный политик с шиком отдыхал в швейцарском Санкт-Морице, который называют еще столицей Альп, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Парламентарий обратился с запросами к генпрокурорам России Юрию Чайке и Швейцарии Михаэлю Лауберу с просьбой установить источники доходов лидера ПарНаСа и наличие у него банковских счетов в ЕС, сообщил ТАСС, которому удалось ознакомиться с содержанием этих документов.

При этом Дегтярев ссылается на сюжет телеканала LifeNews, журналисты которого провели собственное расследование и выяснили, что "стоимость аренды особняка, в котором остановился политик, составляет 5 млн руб. в неделю, а общая сумма, потраченная на покупки Касьяновым и его супругой, превышает 1 млн 740 тыс рублей". То есть, подсчитал депутат, за неделю расходы благородного семейства составили 6 млн 740 тыс рублей.

"Столь крупные расходы руководителя политической партии ПарНаС вызывают вопросы со стороны общественности", - пишет депутат и предполагает, что оппозиционный политик мог "прогулять" часть пожертвований, сделанных российскими гражданами в пользу "Демкоалиции" во время прошлогодней избирательной кампании, которую столь активно вели Касьянов и его соратники. Депутат также напоминает, что тогда у ПарНаСа не нашлось достаточно средств, чтобы расплатиться с активистами, собиравшими подписи в поддержку партии.

"В связи с вышеизложенным просим вас дать поручение осуществить прокурорскую проверку объема потраченных средств М. Касьяновым на территории Швейцарии и ЕС, а также установить источники доходов и наличие банковских счетов М. Касьянова на территории ЕС", - говорится в тексте запроса на имя Лаубера. Генпрокурора РФ Дегтярев просит "в связи с сомнительностью доходов Касьянова" организовать прокурорскую проверку и "проверить доходы политика на соответствие законодательству РФ".

Касьянов на выборах 2015 года возглавил "Демкоалицию", в которую помимо ПарНаСа вошли незарегистрированная "Партия Прогресса" Алексея Навального, "Демократический выбор", партия 5 декабря, Либертарианская партия и движение "Солидарность". В таком же составе они намерены выйти и на выборы 2016-го. Уже объявлено, что в апреле этого года пройдут праймериз коалиции под лозунгом "Волна перемен".