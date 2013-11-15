Медведева сделают ответственным за надвигающуюся катастрофу

В четверг премьер-министр Дмитрий Медведев потряс россиян очередным рацпредложением. Предложено рассмотреть возможность введения предоплаты за услуги ЖКХ – соответствующие поручения премьер-министр дал Минрегионразвития, Минэкономразвития и Федеральной службе по тарифам.

Вопрос о введении предоплаты за коммунальные услуги глава правительства потребовал рассмотреть до 5 декабря. Он также обязал министров изучить возможность предоставления газоснабжающим организациям права ограничивать поставки топлива недобросовестным коммунальным службам, оговорившись при этом, что граждане, которые исправно оплачивают услуги ЖКХ, не должны будут пострадать.

Это не первая инициатива Медведева, делающая затраты на жилищно-коммунальные услуги все более ощутимой статьей расходов российских семей. Так, практически решенным можно считать вопрос введения единых социальных норм потребления электроэнергии, которые, по словам главы Федеральной службы по тарифам Сергея Новикова, могут составить 75-100 кВт/ч в месяц на человека. Пока новая "социальная норма" проходит обкатку в ряде регионов, но в скором времени будет введена на всей территории страны. Ее введение делает разорительным для большинства россиян использование электрообогревателей, кондиционеров, посудомоечных машин и прочей бытовой техники. Ожидается, что стоимость энергии, затраченной сверх "нормы", будет выше нормативной в разы.

Курс на перекладывание коммунального бремени на плечи населения выбран всерьез и надолго. Повышение тарифов является одним из немногих способов приостановить резкое ухудшение ситуации в экономике в условиях падения инвестиций, оттока капитала, высоких расходов и относительно скромных доходов. Если еще совсем недавно на фоне постоянно растущего притока нефтедолларов тарифные платежи и всевозможные сборы с населения не играли особой роли в формировании бюджета, то сегодня они становятся все более значимой статьей дохода государства, пишет Утро.ру.

Однако, взвинчивая тарифы ЖКХ, государство ведет рискованную игру, чему способствует неэффективность и чрезмерная коррумпированность коммунального сектора, а также низкая компетентность самих реформаторов. Та же "социальная норма" потребления электричества уже вызвала недоумение экспертов. Что будет, когда ее применят на всей территории России, остается только догадываться.

Не лучшим образом смотрится и вчерашнее предложение Медведева относительно предоплаты за пользование коммунальными ресурсами. Сам факт предоплаты сводит на нет главный позитивный принцип коммунальной реформы – оплату по потребленному объему, а не по нормативу. Кто и на основе чего должен будет рассчитывать размер предоплаты, непонятно.

Полное недоумение вызывает пассаж премьера относительно предоставления газоснабжающим организациям права ограничивать поставки топлива недобросовестным коммунальным службам. Особенно в контексте его же слов о том, что граждане, исправно оплачивающие услуги ЖКХ, страдать от этого не должны. Отключение подачи газа или другого ресурса недобросовестному ЖЭКу означает полное отключение и всех его конечных потребителей. То есть непосредственно жильцов – как не платящих, так и платящих. Это обусловлено схемой распределения ресурса, проще говоря – расположением вентилей.

Особую тревогу вызывает то, что рост коммунальных тарифов продолжается на фоне полной неразберихи с доходами населения. Сегодня не существует механизмов, страхующих от роста тарифов людей, живущих на одну пенсию, многодетные семьи, безработных и т.п. Уже сейчас в ряде регионов коммунальные расходы начинают превосходить их общие доходы таких людей. Единственным вариантом в этом случае становится их отселение в другое, меньшее по площади и менее комфортное жилье. То есть, по сути, коммунальная проблема начинает приобретать социально-политический характер.

Конечно, принцип "плати или ищи более дешевое жилье" появился не сегодня. Но при этом он никогда не носил массового характера. Сегодня же с этой проблемой может столкнуться значительная часть населения, притом что об улучшении качества самих услуг речи никто не ведет.

Как государство намерено расхлебывать эту ситуацию – неизвестно. Очевидно, придется назначить жертву, ответственную за происходящее, что позволит на время сдержать общее недовольство. Кто является кандидатом на эту роль, догадаться не трудно. Ведь повышенный интерес к коммунальной теме и потреблению энергоресурсов Дмитрий Медведев проявлял, еще будучи президентом.