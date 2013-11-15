Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Медведева сделают ответственным за надвигающуюся катастрофу
В четверг премьер-министр Дмитрий Медведев потряс россиян очередным рацпредложением. Предложено рассмотреть возможность введения предоплаты за услуги ЖКХ – соответствующие поручения премьер-министр дал Минрегионразвития, Минэкономразвития и Федеральной службе по тарифам.
Вопрос о введении предоплаты за коммунальные услуги глава правительства потребовал рассмотреть до 5 декабря. Он также обязал министров изучить возможность предоставления газоснабжающим организациям права ограничивать поставки топлива недобросовестным коммунальным службам, оговорившись при этом, что граждане, которые исправно оплачивают услуги ЖКХ, не должны будут пострадать.
Это не первая инициатива Медведева, делающая затраты на жилищно-коммунальные услуги все более ощутимой статьей расходов российских семей. Так, практически решенным можно считать вопрос введения единых социальных норм потребления электроэнергии, которые, по словам главы Федеральной службы по тарифам Сергея Новикова, могут составить 75-100 кВт/ч в месяц на человека. Пока новая "социальная норма" проходит обкатку в ряде регионов, но в скором времени будет введена на всей территории страны. Ее введение делает разорительным для большинства россиян использование электрообогревателей, кондиционеров, посудомоечных машин и прочей бытовой техники. Ожидается, что стоимость энергии, затраченной сверх "нормы", будет выше нормативной в разы.
Курс на перекладывание коммунального бремени на плечи населения выбран всерьез и надолго. Повышение тарифов является одним из немногих способов приостановить резкое ухудшение ситуации в экономике в условиях падения инвестиций, оттока капитала, высоких расходов и относительно скромных доходов. Если еще совсем недавно на фоне постоянно растущего притока нефтедолларов тарифные платежи и всевозможные сборы с населения не играли особой роли в формировании бюджета, то сегодня они становятся все более значимой статьей дохода государства, пишет Утро.ру.
Однако, взвинчивая тарифы ЖКХ, государство ведет рискованную игру, чему способствует неэффективность и чрезмерная коррумпированность коммунального сектора, а также низкая компетентность самих реформаторов. Та же "социальная норма" потребления электричества уже вызвала недоумение экспертов. Что будет, когда ее применят на всей территории России, остается только догадываться.
Не лучшим образом смотрится и вчерашнее предложение Медведева относительно предоплаты за пользование коммунальными ресурсами. Сам факт предоплаты сводит на нет главный позитивный принцип коммунальной реформы – оплату по потребленному объему, а не по нормативу. Кто и на основе чего должен будет рассчитывать размер предоплаты, непонятно.
Полное недоумение вызывает пассаж премьера относительно предоставления газоснабжающим организациям права ограничивать поставки топлива недобросовестным коммунальным службам. Особенно в контексте его же слов о том, что граждане, исправно оплачивающие услуги ЖКХ, страдать от этого не должны. Отключение подачи газа или другого ресурса недобросовестному ЖЭКу означает полное отключение и всех его конечных потребителей. То есть непосредственно жильцов – как не платящих, так и платящих. Это обусловлено схемой распределения ресурса, проще говоря – расположением вентилей.
Особую тревогу вызывает то, что рост коммунальных тарифов продолжается на фоне полной неразберихи с доходами населения. Сегодня не существует механизмов, страхующих от роста тарифов людей, живущих на одну пенсию, многодетные семьи, безработных и т.п. Уже сейчас в ряде регионов коммунальные расходы начинают превосходить их общие доходы таких людей. Единственным вариантом в этом случае становится их отселение в другое, меньшее по площади и менее комфортное жилье. То есть, по сути, коммунальная проблема начинает приобретать социально-политический характер.
Конечно, принцип "плати или ищи более дешевое жилье" появился не сегодня. Но при этом он никогда не носил массового характера. Сегодня же с этой проблемой может столкнуться значительная часть населения, притом что об улучшении качества самих услуг речи никто не ведет.
Как государство намерено расхлебывать эту ситуацию – неизвестно. Очевидно, придется назначить жертву, ответственную за происходящее, что позволит на время сдержать общее недовольство. Кто является кандидатом на эту роль, догадаться не трудно. Ведь повышенный интерес к коммунальной теме и потреблению энергоресурсов Дмитрий Медведев проявлял, еще будучи президентом.
Новости тематики
Новости раздела
- Большинство россиян не одобряет переназначение Медведева премьер-министром
- Президент Японии размечтался
- Приморский депутат попал в ТОП-10 этого российского рейтинга
- В России появилось новое министерство
- Медведев повысит россиянам пенсионный возраст
- Медведев предложил кандидатов в новый состав правительства
- Путин порадовал всех прекрасной инаугурацией
- Владимир Путин поблагодарил Правительство России за работу
- Сегодня Путин скажет нечто
- Владимир Путин поручил переписать карту Мира
Комментарии
-
-
Вася, тойотовод из Владика23:32, 15.11.2013#
"Предложено рассмотреть возможность введения предоплаты за услуги ЖКХ" - очень интересное и такое, знаете ли, очень здравое предложение. Теперь придется каждый раз ЛЕТАТЬ НА МАШИНЕ ВРЕМЕНИ на месяц вперёд, чтобы снять показания счетчиков электроэнергии, воды и тепла. Дело за малым, начать производство машин времени. Тема в самый раз для тов. Чубайса, он справится, надо ему только побольше бабок подбросить.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Inferno15:16, 15.11.2013#
Да понятно для чего это всё делается. Очередной раз грабят население. А что толку? Поорут, поорут, побурчат, мож митинги устроят. Ещё лучше штрафов навыписывают, сейчас же запрещено. Демократия же в стране. Да и будут платить все. Государству пох уже давно на мнение их населения. У них там своя страна внутри РФ. Нужно Путлера и всех едросов смещать к х*рам, только тогда может что-то изменится, мож и не совсем в лучшую сторону, но изменится.
-
-
-
-
-
-
-
Псевдоним15:33, 15.11.2013#
Определения:1. Финансовый словарь:Платежи авансированные-имеется в виду, что КРЕДИТОР (то кто платит вперед), ПОЛУЧАЕТ ПРОЦЕНТЫ по выдаваемому им кредиту. 2. Бизнес словарь;Бухгалтерский словарь:Авансирование-движение денежных средств, потраченных на производство, в процессе обращения и изменения стоимости, С ПОСЛЕДУЮЩИМ ВОЗВРАЩЕНИЕМ К СВОЕМУ ИСТОЧНИКУ (в данном случае население) С ПРИРАЩЕНИЕМ. Так же трактует оплату вперед за будущую услугу и Юридические словари, только подлиннее. Как быть?Отменить общепринятые фиксированные определения и "тупо" обязать людей кредитовать ЖКХ?Тогда логично одновременно обязать банки давать деньги взаймы без взимания процентов. Это будет соответствовать Конституции. А может обязать ЖКХ при получении авансированных платежей, выплачивать населению проценты, в соответствии с определением этой финансовой операции общемировыми словарями?Это будет соответствовать практике ведения дел в мировой экономике.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Псевдоним04:54, 19.11.2013#
Предлагаю - платить наперёд за 6 - ть месяцев!!! . . . . . недомерка - упыря Премьера отправить руководить Цирком, где выступают только одни Клоуны! "Многие дела нашей партии и народа, будут извращены и оплеваны прежде всего за рубежом, да и в нашей стране тоже. Сионизм, рвущийся к мировому господству, будет жестоко мстить нам за наши успехи и достижения. Он все еще рассматривает Россию как варварскую страну, как сырьевой придаток. И мое имя тоже будет оболгано, оклеветано. Мне припишут множество злодеяний. Мировой сионизм всеми силами будет стремиться уничтожить наш Союз, чтобы Россия больше никогда не могла подняться. Сила СССР - в дружбе народов. Острие борьбы будет направлено прежде всего на разрыв этой дружбы, на открыв окраин от России. Появится много ВОЖДЕЙ - ПИГМЕЕВ, предателей внутри своих наций. И все же, как бы ни развивались события, но пройдет время, и взоры новых поколений будут обращены к делам и победам нашего социалистического Отечества. Год за годом будут приходить новые поколения. Они вновь подымут знамя своих отцов и дедов и отдадут нам должное сполна. Свое будущее они будут строить на нашем прошлом"(И. В. Сталин. Из записи беседы с А. Коллонтай )
-
Псевдоним05:44, 19.11.2013#
Очень жаль, что мы - люди сами себя наказываем через других людей, и сами же их за это ненавидим, конечно, они оградили себя полицией, омоном и прочими силовыми структурами, так как понимают, что терпение человека не безгранично, а если оно лопнет, то гражданская война НЕИЗБЕЖНА
-
-
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин
расстрелять подонка