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Рыба попала в национальный проект
Минсельхоз РФ разработал паспорт национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в части поставок продукции агропромышленного комплекса. На недавнем совещании в Ставрополе министр сельского хозяйства Дмитрий ПАТРУШЕВ представил его президенту. Среди сфер с наибольшим экспортным потенциалом отмечена и рыбная отрасль.
Среди приоритетных для экспорта подотраслей сельского хозяйства глава ведомства назвал: зерновые, масложировая, мясная и молочная продукция, рыба и морепродукты, продукция пищевой и перерабатывающей промышленности, в том числе кондитерские изделия. По каждой из них разработаны подробные отраслевые планы увеличения экспорта до 2024 года.
Напомним, Владимир Путин, в четвертый раз став президентом России, подписал традиционный указ о национальных целях и стратегических задачах развития страны до 2024 г. Правительству было поручено разработать, скорректировав с региональными властями, национальные проекты по 12 направлениям. Одно из них - международная кооперация и экспорт.
Агропромышленный проект - а рыбная отрасль находится в ведение Минсельхоза как продовольственная - включает мероприятия по четырем основным направлениям.
Во-первых, значительное увеличение производства и переработки сельхозпродукции. Во-вторых, построение эффективной экспортно ориентированной логистической инфраструктуры. Предусматривается строительство шести оптово-распределительных центров: трех до конца 2022 г. и еще трех до конца 2024 г. Также власти рассчитывают усовершенствовать контейнеризацию грузов, развивать цифровые технологии, сервисные решения в логистике, наращивать перевалочные мощности. В-третьих, усилия планируется направить на снятие тарифных и нетарифных ограничений на ключевых экспортных рынках. Четвертое направление – создание системы продвижения продукции АПК на внешних рынках.
Судя по записи заседания на сайте Кремля, министр не обошел стороной проблемы ветеринарии, ставшие барьером на границе. Чтобы снять для экспорта ветеринарные и фитосанитарные ограничения в рамках проекта предусмотрен комплекс мер, чтобы ключевые страны-импортеры признали регионализацию России по заразным болезням животных и согласовали ветеринарные сертификаты.
На решение перечисленных в паспорте проекта задач направлен комплекс мер господдержки: льготное кредитование, субсидии на транспортировку продукции и на компенсацию части прямых понесенных затрат на строительство объектов АПК. Похоже, скоро рыбаков перестанут критиковать за поставки уловов на экспорт, а даже поощрят.
Юрий Рогов.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
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