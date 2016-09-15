Бастрыкин покинет пост главы Следственного комитета России

После думских выборов свой пост покинет председатель СКР Александр Бастрыкин, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Александр Бастрыкин покинет пост председателя Следственного комитета, рассказали РБК собеседники, близкие к руководству ФСБ, центральному аппарату СКР, и три близких к администрации президента источника. Отставка состоится вскоре после выборов 18 сентября, хотя точные сроки собеседники РБК не называют. «Первый раз слышу», — сказал РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, правда ли сейчас обсуждается отставка Бастрыкина. Представитель СКР Владимир Маркин (о скором уходе которого стало известно в среду) отказался беседовать с РБК.

В июле ведомство Бастрыкина оказалось в центре скандала в связи с уголовным делом в отношении высокопоставленных сотрудников СКР. Обвинения в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ) были предъявлены руководителю управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности (УМВиСБ) СКР Михаилу Максименко, его заместителю Александру Ламонову и замруководителя Главного следственного управления по Москве Денису Никандрову. По версии следователей ФСБ, они за деньги пытались организовать выход на свободу людей преступного авторитета Захария Калашова по прозвищу Шакро Молодой. Ключевую роль в деле оперативники отвели Максименко, который, по словам двух собеседников РБК в правоохранительных органах, был одним из наиболее влиятельных сотрудников СКР и другом Бастрыкина, говорят источники РБК в СКР и ФСБ. Маркин тогда выразил благодарность за задержание сотрудникам ФСБ.

Вопрос о карьере Бастрыкина был решен уже после арестов его подчиненных, говорит собеседник РБК, близкий к руководству ФСБ, но все кадровые решения оставили на период после думских выборов. Тогда же Песков говорил журналистам, что «гипотетические рассуждения [о возможной отставке председателя СКР] на фоне следственных действий абсолютно недопустимы».

Недовольство Бастрыкиным «зрело в течение долгого времени», объясняет источник в ФСБ. По его словам, председатель СКР часто приковывал к себе излишнее внимание. Так, в 2015 году недовольство работой главы СКР на одном из совещаний выражал президент Владимир Путин, рассказывали близкие к правительству и силовому ведомству источники РБК. А его работа по координации работы силовиков России и Армении по расследованию резонансного убийства армянской семьи российским солдатом была признана топорной, говорил один из источников.

Следственный комитет объективно находится в кризисе, а глава СКР сделал ставку на непрофессиональные кадры, говорит близкий к президентской администрации собеседник РБК. Уровень расследования в Следственном комитете все время опускался, считает адвокат Руслан Коблев. По его словам, отсутствие прокурорского контроля негативно сказалось на качестве следствия. «Расследования стали непрозрачными и свелись к тому, что следователи набивают дела формальными доказательствами, так как знают, что в итоге суды все равно вынесут обвинительные приговоры», — говорит адвокат.

Бастрыкин выполнил свою функцию, создав Следственный комитет, но в процессе этой работы он сначала сильно испортил отношения с Генпрокуратурой, а позже нарушилась и эффективно работавшая связка с ФСБ, говорит политолог Евгений Минченко. Глава СКР проиграл аппаратную войну с другими силовыми ведомствами, констатирует собеседник, близкий к руководству кремлевской администрации.

В качестве возможного нового главы ведомства рассматривается нынешний зампредседателя СКР генерал-майор юстиции Игорь Краснов, говорят два собеседника РБК, близких к руководству СКР и ФСБ. Краснов известен расследованиями громких дел. С 2009 года он вел дело об убийстве в центре Москвы адвоката Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. В результате были задержаны и осуждены националисты Никита Тихонов и Евгения Хасис, причастные к деятельности «Боевой организации русских националистов» (БОРН). Краснов в течение двух месяцев вел расследование дела об убийстве Бориса Немцова, после чего его сменил во главе следственной группы Николай Тутевич. В мае 2015 года Краснов возглавил новое подразделение в Следственном комитете, в которое вошли лучшие сотрудники ведомства.

Ранее собеседники РБК рассказывали, что на место Бастрыкина рассматривается действующий губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. По их словам, решение о смене главы Северной столицы принято и в кругах силовиков обсуждалось, что он мог бы возглавить объединенный Следственный комитет. Теоретически этот вариант рассматривается и сейчас, говорит собеседник, близкий к Кремлю. Но все-таки есть сомнение в том, что Полтавченко сможет активно заняться оперативным управлением работы СК.

Если Бастрыкин действительно покинет свое место, то его, вероятно, сможет сменить человек не из СКР, а из прокуратуры или ФСБ, предполагает адвокат Коблев.

ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: Александр Бастрыкин — выпускник юридического факультета Ленинградского государственного университета. В вузе он был старостой группы, где учился Владимир Путин. Позднее он работал в органах внутренних дел, защитил диссертацию и был секретарем Ленинградского горкома ВЛКСМ. В конце 1980-х — первой половине 1990-х годов он возглавлял сначала Ленинградский институт усовершенствования следственных работников при прокуратуре СССР, а затем Санкт-Петербургский юридический институт. В 2000-х годах работал начальником управления Минюста по Северо-Западному федеральному округу, в 2006 году был назначен заместителем генпрокурора Юрия Чайки. В 2007 году Бастрыкин возглавил Следственный комитет при прокуратуре, на базе которого в 2011 году был образован Следственный комитет России.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.