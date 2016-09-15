На "Единой России" много не заработаешь

Букмекеры принимают ставки на исход выборов Госдумы. Больше всего можно заработать, если поставить на прохождение в Госдуму партии ПАРНАС, меньше всего — если ориентироваться на единороссов, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

РБК нашел несколько русскоязычных букмекерских контор, которые принимают ставки на исход выборов Госдумы (состоятся 18 сентября). Ставки накануне выборов принимают только иностранные компании: российским букмекерам закон запрещает делать это после назначения даты выборов.

Как делают ставки

Игроки делают денежные ставки на те или иные события. Если событие не происходит, игрок не получает ничего. В случае если событие происходит, игрок получает выигрыш, равный ставке, умноженной на коэффициент события. Чем вероятнее событие, тем больше игроков делают на него ставки и тем ниже коэффициент. Например, коэффициент события «заход солнца» в средней полосе равнялся бы 1 — поставившие на него просто получили бы свою ставку обратно. А, предположим, коэффициент события «встреча за завтраком живого слона в кофейне в центре Москвы» мог бы равняться 100 — единственный предугадавший такой сценарий получил бы стократный выигрыш.

Шансы малых партий

Составители политической линии компании OllerBet (линиями у букмекеров называют список с коэффициентами на исход того или иного события) решили сосредоточиться на перспективах непарламентских партий. Букмекеры делают ставки на прохождение или непрохождение партий «Родина», Партии роста, ПАРНАС и «Яблоко».

Больше всего можно заработать (самый высокий коэффициент ставки), в случае если поставить на прохождение в Думу оппозиционной партии ПАРНАС. Если партия Михаила Касьянова сумеет прорваться на Охотный Ряд, поставивший на это сможет получить в 6,1 раза больше первоначальной ставки.

Самый невыгодный коэффициент на прохождение у Партии роста: OllerBet дает 1,85. Это значит, что можно с одинаковым успехом ставить как на попадание, так и на непопадание партии в Думу. Если поставить 100 руб. на ее прохождение в Думу, можно заработать 185 руб.

Коэффициенты ставок на прохождение «Яблока» и «Родины» довольно высоки: 3,57 и 4,6. Так на спортивных матчах оценивают вероятность успеха сборной России по футболу в игре со сборной Германии или Бразилии.

У букмекера Betcity игроки делают ставки на непопадание в Думу «Родины», «Яблока» и Российской партии пенсионеров за справедливость.

«Единая Россия» для нерисковых

Самые безопасные ставки букмекеров — на четыре думские партии. Букмекеры предлагают угадать, получат ли «Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР и КПРФ больше или меньше предложенного организаторами тотализатора процента. Предложения букмекеров чуть выше результатов последних опросов ведущих социологических служб.

Коэффициент в ставках Betcity на преодоление предложенного процента «Единой Россией» невысок — 1,36. Это оценка фаворитов на победу в домашнем матче при ставках на спорт. Если единороссы уменьшат свой результат, то поставившие на провал получат свои деньги в трехкратном размере.

Схожим образом игроки ведут себя с КПРФ. Коэффициент для ставки преодоления предложенного букмекерами процента — 1,62; коэффициент меньшего результата — 2,15. В случае с ЛДПР коэффициент выше для более низкого результата. «Справедливой России» прогнозируют процент чуть выше проходного барьера, но ставят на то, что она наберет больше (1,55 против 2,29).

Казахская букмекерская компания «Гол+Пас» также разместила ставки на преодоление установленного барьера партиями. Принимаются ставки на процент «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», ПАРНАС и других партий. Коэффициент на превышение предложенного процента единороссами — 1,55, на непреодоление его — 2,36 на «меньше». У КПРФ коэффициент «меньше» выше коэффициента «больше» (1,77 и 2). Коэффициент на падение и подъем ЛДПР в обоих случаях 1,85.

На момент публикации букмекерские компании не ответили на запросы РБК о количестве игроков и объемах ставок.

Принимать ставки российским компаниям после начала избирательной кампании запрещают законы об основных гарантиях избирательных прав и о выборах Госдумы. «Политические ставки в России накануне выборов были популярны, но был принят закон, запрещающий прием ставок на выборы в органы власти с момента старта избирательной кампании. Принимают ставки только сайты вне российской юрисдикции, в зоне.com, например. Легально в России работают только четыре сайта — это «Лига ставок», 888.ru, Winline и 1Хставка.ru», — объясняет президент Саморегулируемой организации букмекеров России Олег Журавский. Когда политические ставки были разрешены, одной из самых успешных для букмекеров кампаний были выборы президента в 2008 году. «Когда Дмитрия Медведева выбирали президентом, были сделаны десятки тысяч ставок, это довольно высокий уровень», — вспоминает Журавский.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.