Чиновники устали от прессы и решили спрятаться от журналистов по закону

В Общественной палате считают, что речь идет об "экономическом уничтожении печатных СМИ, а значит, и свободы печатного слова в России в целом".



Скандальные поправки в Гражданский кодекс об охране частной жизни сумели заручиться в пятницу при рассмотрении в Госдуме во втором, основном чтении поддержкой всех думских фракций (против проголосовали лишь два депутата).



С момента внесения этого законопроекта в Госдуму Дмитрием Медведевым (тогда еще занимавшим пост президента) прошло больше года. Первое чтение состоялось минувшей осенью и не вызвало бурных дискуссий в парламенте.



Резкие возражения прозвучали лишь со стороны Общественной палаты, которая увидела в новом законе угрозу для свободы слова в стране. Но депутаты проигнорировали высказанные замечания, пообещав, тем не менее, разобраться с претензиями при доработке проекта ко второму чтению.



К делу подключили даже первого заместителя главы президентской администрации Вячеслава Володина. В итоге почти все совещания по доработке проекта в Думе проходили фактически в секретном режиме, а депутаты отказывались от внятных комментариев по сути документа.



Никто не мог назвать даже примерных сроков рассмотрения проекта на заседании Госдумы. Его включение в пятничную повестку палаты оказалось сюрпризом и для многих депутатов, которые в беседе с "Росбалтом" пожаловались на то, что в многостраничном ворохе документов просто "не разглядели подставу".



Поэтому, когда глава думского профильного комитета по гражданскому законодательству Павел Крашенинников вышел на трибуну с докладом по новому закону, в зале не нашлось ни одного депутата готового выступить с предложением снять с рассмотрения скандальный документ или, как минимум, проголосовать против поступивших к нему поправок.



Между тем Крашенинников сообщил, что закон вступит в силу уже в октябре 2013 года.



С этого момента не только СМИ, а, судя по проекту, и обычным блогерам будет запрещено собирать и публиковать информацию о частной жизни граждан, включая чиновников, политиков, а также "звезд" шоу-бизнеса.



С этой целью в Гражданский кодекс вводится новая статья 152.2 "Охрана частной жизни гражданина". Она запрещает без согласия "героя" будущей публикации "сбор, хранение, распространение и использование любой информации о его частной жизни, в частности сведений о его происхождении, о месте его пребывания или жительства, о личной и семейной жизни".



Надо сказать, что эта статья оказалась мягче по сравнению с первоначальным вариантом, когда табу предлагалось наложить и на "иные факты, имевшие место в отношении гражданина".



Не откажись депутаты от этой оговорки, и под запретом оказались бы, в том числе данные о незадекларированных квартирах депутатов за границей, а также, например, пьянках силовиков или гулянках чиновников за бюджетный счет.



"Теперь же, если вы напишете о незадекларированной квартире чиновника в Париже, то нет проблем, а вот, если и про любовницу в этой квартире, тогда привлекут", — пояснил "Росбалту" Павел Крашенинников.



Писать про учебу детей политиков за границей, а также о местах их работы можно будет и дальше. "Но при условии, что это открытая информация, ее можно найти в Интернете, например, она уже была опубликована в соцсетях", — добавил глава комитета.



Проблем не возникнет и с размещением фото известных людей, если они были сделаны на публичных мероприятиях, а не у себя дома в постели.



Принципиально и то, что в новом законе сохранилась действующая норма, разрешающая распространение запрещенной информации без согласия лица в "государственных, общественных или иных публичных интересах, а также в случаях, если информация о частной жизни гражданина ранее стала общедоступной либо была раскрыта им самим или по его воле".



Правда, как доказать в суде, что журналист действовал именно в этих благородных целях?



"Да никак, — заявил корреспонденту "Росбалта" депутат Госдумы, "эсер" Дмитрий Гудков. — Критериев нет, так что все будет отдано на откуп судам, которые у нас контролируются властью".



Гудков не исключает и то, что в понятие частной жизни суды будут включать, в том числе, и сведения о незаконном бизнесе и имуществе политиков и чиновников.



"Нельзя будет разоблачать "золотых кренделей", писать про детей Железняка, квартиру Яровой и американскую жизнь семьи Пехтина — это будет личная жизнь, а вот про мои акции — об этом будут писать в общественных интересах", — говорит депутат.



В последнее время политики и чиновники устали жить, как на пороховой бочке, опасаясь огласки их реальных доходов и подробностей семейной жизни, которые всегда так интересуют избирателей.



"Но все эти люди — публичные фигуры, и если они идут в политику или на госслужбу, то должны быть готовы к тому, что завтра о них расскажут всю подноготную. Не хочешь — не иди, и твои квартиры вряд ли будут кого-то волновать. Но так — только на Западе, наша же власть решила спрятаться за железную ширму. Поэтому, кроме как попыткой ввести в стране легальную цензуру, я этот закон по другому назвать не могу", — сказал Гудков.



Нарушителей новых запретов решили наказывать не только штрафами, но и в случае с печатными изданиями изымать тираж без какой-либо компенсации. В Общественной палате считают, что речь идет об "экономическом уничтожении печатных СМИ, а значит, и свободы печатного слова в России в целом".



Елена Земскова, ИА "Росбалт".

