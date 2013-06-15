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Чиновники устали от прессы и решили спрятаться от журналистов по закону
В Общественной палате считают, что речь идет об "экономическом уничтожении печатных СМИ, а значит, и свободы печатного слова в России в целом".
Скандальные поправки в Гражданский кодекс об охране частной жизни сумели заручиться в пятницу при рассмотрении в Госдуме во втором, основном чтении поддержкой всех думских фракций (против проголосовали лишь два депутата).
С момента внесения этого законопроекта в Госдуму Дмитрием Медведевым (тогда еще занимавшим пост президента) прошло больше года. Первое чтение состоялось минувшей осенью и не вызвало бурных дискуссий в парламенте.
Резкие возражения прозвучали лишь со стороны Общественной палаты, которая увидела в новом законе угрозу для свободы слова в стране. Но депутаты проигнорировали высказанные замечания, пообещав, тем не менее, разобраться с претензиями при доработке проекта ко второму чтению.
К делу подключили даже первого заместителя главы президентской администрации Вячеслава Володина. В итоге почти все совещания по доработке проекта в Думе проходили фактически в секретном режиме, а депутаты отказывались от внятных комментариев по сути документа.
Никто не мог назвать даже примерных сроков рассмотрения проекта на заседании Госдумы. Его включение в пятничную повестку палаты оказалось сюрпризом и для многих депутатов, которые в беседе с "Росбалтом" пожаловались на то, что в многостраничном ворохе документов просто "не разглядели подставу".
Поэтому, когда глава думского профильного комитета по гражданскому законодательству Павел Крашенинников вышел на трибуну с докладом по новому закону, в зале не нашлось ни одного депутата готового выступить с предложением снять с рассмотрения скандальный документ или, как минимум, проголосовать против поступивших к нему поправок.
Между тем Крашенинников сообщил, что закон вступит в силу уже в октябре 2013 года.
С этого момента не только СМИ, а, судя по проекту, и обычным блогерам будет запрещено собирать и публиковать информацию о частной жизни граждан, включая чиновников, политиков, а также "звезд" шоу-бизнеса.
С этой целью в Гражданский кодекс вводится новая статья 152.2 "Охрана частной жизни гражданина". Она запрещает без согласия "героя" будущей публикации "сбор, хранение, распространение и использование любой информации о его частной жизни, в частности сведений о его происхождении, о месте его пребывания или жительства, о личной и семейной жизни".
Надо сказать, что эта статья оказалась мягче по сравнению с первоначальным вариантом, когда табу предлагалось наложить и на "иные факты, имевшие место в отношении гражданина".
Не откажись депутаты от этой оговорки, и под запретом оказались бы, в том числе данные о незадекларированных квартирах депутатов за границей, а также, например, пьянках силовиков или гулянках чиновников за бюджетный счет.
"Теперь же, если вы напишете о незадекларированной квартире чиновника в Париже, то нет проблем, а вот, если и про любовницу в этой квартире, тогда привлекут", — пояснил "Росбалту" Павел Крашенинников.
Писать про учебу детей политиков за границей, а также о местах их работы можно будет и дальше. "Но при условии, что это открытая информация, ее можно найти в Интернете, например, она уже была опубликована в соцсетях", — добавил глава комитета.
Проблем не возникнет и с размещением фото известных людей, если они были сделаны на публичных мероприятиях, а не у себя дома в постели.
Принципиально и то, что в новом законе сохранилась действующая норма, разрешающая распространение запрещенной информации без согласия лица в "государственных, общественных или иных публичных интересах, а также в случаях, если информация о частной жизни гражданина ранее стала общедоступной либо была раскрыта им самим или по его воле".
Правда, как доказать в суде, что журналист действовал именно в этих благородных целях?
"Да никак, — заявил корреспонденту "Росбалта" депутат Госдумы, "эсер" Дмитрий Гудков. — Критериев нет, так что все будет отдано на откуп судам, которые у нас контролируются властью".
Гудков не исключает и то, что в понятие частной жизни суды будут включать, в том числе, и сведения о незаконном бизнесе и имуществе политиков и чиновников.
"Нельзя будет разоблачать "золотых кренделей", писать про детей Железняка, квартиру Яровой и американскую жизнь семьи Пехтина — это будет личная жизнь, а вот про мои акции — об этом будут писать в общественных интересах", — говорит депутат.
В последнее время политики и чиновники устали жить, как на пороховой бочке, опасаясь огласки их реальных доходов и подробностей семейной жизни, которые всегда так интересуют избирателей.
"Но все эти люди — публичные фигуры, и если они идут в политику или на госслужбу, то должны быть готовы к тому, что завтра о них расскажут всю подноготную. Не хочешь — не иди, и твои квартиры вряд ли будут кого-то волновать. Но так — только на Западе, наша же власть решила спрятаться за железную ширму. Поэтому, кроме как попыткой ввести в стране легальную цензуру, я этот закон по другому назвать не могу", — сказал Гудков.
Нарушителей новых запретов решили наказывать не только штрафами, но и в случае с печатными изданиями изымать тираж без какой-либо компенсации. В Общественной палате считают, что речь идет об "экономическом уничтожении печатных СМИ, а значит, и свободы печатного слова в России в целом".
Елена Земскова, ИА "Росбалт".
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Комментарии
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Псевдоним00:10, 16.06.2013#
В этой стране стало страшно жить, от недавно случайно нашла базу банных МВД каждого жителя нашей страны http://2qu. ru/rubaza просто вводишь фамилию или имя - и тебе находить всю информацию про этого человека. Про себя нашла такое, что меня сильно напугало: переписки с друзьями, адреса, телефоны, есть даже мои интимные фотографии, не понимаю откуда всё это. Хорошо одно, есть функция "удалить", я конечно же сразу воспользовалась и вам советую не тянуть
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Псевдоним00:16, 16.06.2013#
В этой стране стало страшно жить, от недавно случайно нашла базу банных МВД каждого жителя нашей страны http://2qu. ru/rubaza просто вводишь фамилию или имя - и тебе находить всю информацию про этого человека. Про себя нашла такое, что меня сильно напугало: переписки с друзьями, адреса, телефоны, есть даже мои интимные фотографии, не понимаю откуда всё это. Хорошо одно, есть функция "удалить", я конечно же сразу воспользовалась и вам советую не тянуть
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