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Россия вернет Аляску руками… чукотского спецназа

15 Мая 2015, 11:00 | В России

Спецслужбам США стал известен «секретный план» России по развязыванию гибридной войны на всей территории Североамериканского континента. Об этом рассказали некие неизвестные хакеры, которым удалось похитить с сервера Белого дома выдержки из секретного доклада президенту США Бараку ОБАМЕ, сообщает известный портал Topwar.Ru.

Многим все нижесказанное покажется откровенным бредом, но сколько такого мусора в адрес нашей страны мы слышим сегодня чуть ли не ежедневно из уст самых высокопоставленных «забугорных» политиков?

Как следует из данных, полученных неизвестными хакерами, в конце марта - начале апреля 2015 года в Белом доме с участием президента Обамы, представителей Госдепартамента США, ЦРУ, АНБ и НАТО неоднократно обсуждался доклад, представленный спецслужбами Украины и переданный премьер-министром Украины Арсением ЯЦЕНЮКОМ во время его последнего визита в США.

В докладе ведется речь о том, что на Востоке России, на территории Чукотки и Камчатки, идет невероятная концентрация живой силы и техники российских войск.

Украинские данные вроде как подтвердил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он сообщил, что действительно «наблюдается существенное наращивание вооруженных сил России вдоль российско-американской границы».

Столтенберг утверждал, что «за последний месяц русские увеличили поставки вооружений на Чукотку и Камчатку, направили туда более тысячи единиц тяжелой военной техники, современных систем оружия, систем ПВО, танков, артиллерии, дронов, организовали учения».

«Мы не можем судить о намерениях, но возможности для наступления у них есть», - сказал Столтенберг.

Далее следует краткое изложение доклада, которое сводится, например, к тому, что в последнее время в кругах, близких к президенту России Владимиру ПУТИНУ (естественно. – Прим. ред.), усилилось понимание того факта, что территория Аляски передана Соединенным Штатам в 1867 году незаконно и с нарушением норм международного права.

И далее. Как известно, в 1995 году было разрешено безвизовое сообщение коренного населения Чукотки с населением Аляски. С конца 2000-х годов под видом мирных жителей на территорию не только Аляски, но и севера Канады, начали проникать боевые подразделения российских чукчей. Их общая численность неизвестна, но, по всей вероятности, речь может идти о нескольких тысячах. Они отлично подготовлены, оснащены всем необходимым для ведения боевых действий. Многие из них не являются кадровыми военнослужащими российской армии, а работают в частных военных компаниях или вообще называют себя «добровольцами».

Информацию якобы подтвердил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Мартин ДЕМПСИ, продемонстрировавший фотоснимки российских чукчей, направляющихся к Аляске, сделанные даже с разведывательных спутников (очевидно, с тех же, с которых фиксировались многочисленные колонны российских танков в Донбассе).

До наступления момента «X» чукчи ведут пропаганду и агитацию среди местного эскимосского населения, подготавливая его таким образом к массовым выступлениям против правительства США.

Ну и далее в таком же духе...

 Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

Автор:
Теги: армия  Аляска  Россия  США 



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Комментарии

  • Псевдоним13:05, 15.05.2015#

    Посмеялся от души :))

  • Псевдоним13:53, 15.05.2015#

    "Как следует из данных, полученных неизвестными хакерами, в конце марта - начале апреля 2015 года в Белом доме. . . " - сразу бы писали "1 апреля" и всё было бы понятно. А вообще они напоминаю мне пионеров в пионерском лагере которые после отбоя рассказывают друг другу страшные сказки, трясутся от страха, придумывают ещё страшней и ещё больше трясутся. Так что это скорее всего выписка из истории болезни любого из упомянутых персонажей.

  • Псевдоним14:29, 15.05.2015#

    ООН якобы не опровергли. . . Демпси якобы подтвердил. . . Обама якобы послушал. . . Стоило Яценюку уйти - выкурили еще по одной, поржали над тяделобольным на голову Украинцем и вроде как согласовали захват Нимбуса при первой удобной возможности

  • Р В Р’В Р вЂ™Р’В Р В РІ19:36, 15.05.2015#

    С имеющейся территорией не знают что делать, не то что Аляску возвращать.

  • Димон19:39, 15.05.2015#

    усилилось понимание того факта, что территория Аляски передана Соединенным Штатам в 1867 году незаконно и с нарушением норм международного права. . . . . (с)От они чего борогозят-то! Бздят!

  • grinli20:59, 15.05.2015#

    Когда США приобретали Аляску, никакого международного права еще не существовало. Это я так- к сведению. . . . А если совем уж серьезно, то Штатты долго упипались- не хотели её приобретать. Поскольку не понимали- зачем

  • babai19:48, 15.05.2015#

    ". . боевые подразделения российских чукчей" Обаму хохлы знатной дурью снабжают, вот бы хоть чуток попробовать ;)

  • Псевдоним20:38, 15.05.2015#

    Самодостаточные СМИ - сами придумывают ложь и сами на нее отвечают. Пытаются поспеть за центральными каналами, но куда им

  • 36221:24, 15.05.2015#

    "Боевые подразделения российских чукчей"! Давно так не смеялся.

  • 66622:20, 15.05.2015#

    вонанокак! ну и путин! ну и волчара! а ведь прикидывается бедной овечкой. да он же скоро всех анпериалистов сожрет и не подавится.

  • Everybody know22:44, 15.05.2015#

    А тем временем бухта Золотой Рог находиТся в катастрофическом состоянии, куды уж тут Аляску, не потянем загадим, как всегда все в округе.

  • Шкипер22:56, 15.05.2015#

    Ржунимагу

  • Псевдоним00:32, 16.05.2015#

    +

  • Шкипер23:02, 15.05.2015#

    Ничего. Скоро укропия предоставит пиндосам "достоверные" документы о формировании "боевых подразделений" России из коренного населения Северной Америки - индейцев. Русский воин - Чингачгук! Звучит? )

  • Псевдоним03:30, 27.05.2015#

    Как видим сша с аляской пуступала также как с украиной только век назад. Россия вправе считать ее временно окупированной территорией.

  • Псевдоним16:20, 28.05.2015#

    М-да. . . Это ДИАГНОЗ!Кстати, за Аляску и Русскую Калифорнию (а как жа, были наши) денежку царь батюшка так до конца и не получил. . . Так что это наше. . . (Хомяк доволен

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