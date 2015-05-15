Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Россия вернет Аляску руками… чукотского спецназа
Спецслужбам США стал известен «секретный план» России по развязыванию гибридной войны на всей территории Североамериканского континента. Об этом рассказали некие неизвестные хакеры, которым удалось похитить с сервера Белого дома выдержки из секретного доклада президенту США Бараку ОБАМЕ, сообщает известный портал Topwar.Ru.
Многим все нижесказанное покажется откровенным бредом, но сколько такого мусора в адрес нашей страны мы слышим сегодня чуть ли не ежедневно из уст самых высокопоставленных «забугорных» политиков?
Как следует из данных, полученных неизвестными хакерами, в конце марта - начале апреля 2015 года в Белом доме с участием президента Обамы, представителей Госдепартамента США, ЦРУ, АНБ и НАТО неоднократно обсуждался доклад, представленный спецслужбами Украины и переданный премьер-министром Украины Арсением ЯЦЕНЮКОМ во время его последнего визита в США.
В докладе ведется речь о том, что на Востоке России, на территории Чукотки и Камчатки, идет невероятная концентрация живой силы и техники российских войск.
Украинские данные вроде как подтвердил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он сообщил, что действительно «наблюдается существенное наращивание вооруженных сил России вдоль российско-американской границы».
Столтенберг утверждал, что «за последний месяц русские увеличили поставки вооружений на Чукотку и Камчатку, направили туда более тысячи единиц тяжелой военной техники, современных систем оружия, систем ПВО, танков, артиллерии, дронов, организовали учения».
«Мы не можем судить о намерениях, но возможности для наступления у них есть», - сказал Столтенберг.
Далее следует краткое изложение доклада, которое сводится, например, к тому, что в последнее время в кругах, близких к президенту России Владимиру ПУТИНУ (естественно. – Прим. ред.), усилилось понимание того факта, что территория Аляски передана Соединенным Штатам в 1867 году незаконно и с нарушением норм международного права.
И далее. Как известно, в 1995 году было разрешено безвизовое сообщение коренного населения Чукотки с населением Аляски. С конца 2000-х годов под видом мирных жителей на территорию не только Аляски, но и севера Канады, начали проникать боевые подразделения российских чукчей. Их общая численность неизвестна, но, по всей вероятности, речь может идти о нескольких тысячах. Они отлично подготовлены, оснащены всем необходимым для ведения боевых действий. Многие из них не являются кадровыми военнослужащими российской армии, а работают в частных военных компаниях или вообще называют себя «добровольцами».
Информацию якобы подтвердил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Мартин ДЕМПСИ, продемонстрировавший фотоснимки российских чукчей, направляющихся к Аляске, сделанные даже с разведывательных спутников (очевидно, с тех же, с которых фиксировались многочисленные колонны российских танков в Донбассе).
До наступления момента «X» чукчи ведут пропаганду и агитацию среди местного эскимосского населения, подготавливая его таким образом к массовым выступлениям против правительства США.
Ну и далее в таком же духе...
Новости тематики
- Президент Японии размечтался
- В России появилось новое министерство
- Медведев повысит россиянам пенсионный возраст
- Владимир Путин поручил переписать карту Мира
- Дом Романовых не исключил возможности восстановления монархии в России
- Нерадивым чиновникам будут дарить календарь с цитатами Путина
- Путин сегодня ответит на все вопросы
- Бастрыкин покинет пост главы Следственного комитета России
- Российская армия может вернуться в Камрань
- Домены ru и рф возьмет под контроль государство
Новости раздела
- Большинство россиян не одобряет переназначение Медведева премьер-министром
- Президент Японии размечтался
- Приморский депутат попал в ТОП-10 этого российского рейтинга
- В России появилось новое министерство
- Медведев повысит россиянам пенсионный возраст
- Медведев предложил кандидатов в новый состав правительства
- Путин порадовал всех прекрасной инаугурацией
- Владимир Путин поблагодарил Правительство России за работу
- Сегодня Путин скажет нечто
- Владимир Путин поручил переписать карту Мира
Комментарии
-
-
Псевдоним13:53, 15.05.2015#
"Как следует из данных, полученных неизвестными хакерами, в конце марта - начале апреля 2015 года в Белом доме. . . " - сразу бы писали "1 апреля" и всё было бы понятно. А вообще они напоминаю мне пионеров в пионерском лагере которые после отбоя рассказывают друг другу страшные сказки, трясутся от страха, придумывают ещё страшней и ещё больше трясутся. Так что это скорее всего выписка из истории болезни любого из упомянутых персонажей.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда
Посмеялся от души :))