Россия вернет Аляску руками… чукотского спецназа

Спецслужбам США стал известен «секретный план» России по развязыванию гибридной войны на всей территории Североамериканского континента. Об этом рассказали некие неизвестные хакеры, которым удалось похитить с сервера Белого дома выдержки из секретного доклада президенту США Бараку ОБАМЕ, сообщает известный портал Topwar.Ru.

Многим все нижесказанное покажется откровенным бредом, но сколько такого мусора в адрес нашей страны мы слышим сегодня чуть ли не ежедневно из уст самых высокопоставленных «забугорных» политиков?

Как следует из данных, полученных неизвестными хакерами, в конце марта - начале апреля 2015 года в Белом доме с участием президента Обамы, представителей Госдепартамента США, ЦРУ, АНБ и НАТО неоднократно обсуждался доклад, представленный спецслужбами Украины и переданный премьер-министром Украины Арсением ЯЦЕНЮКОМ во время его последнего визита в США.

В докладе ведется речь о том, что на Востоке России, на территории Чукотки и Камчатки, идет невероятная концентрация живой силы и техники российских войск.

Украинские данные вроде как подтвердил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он сообщил, что действительно «наблюдается существенное наращивание вооруженных сил России вдоль российско-американской границы».

Столтенберг утверждал, что «за последний месяц русские увеличили поставки вооружений на Чукотку и Камчатку, направили туда более тысячи единиц тяжелой военной техники, современных систем оружия, систем ПВО, танков, артиллерии, дронов, организовали учения».

«Мы не можем судить о намерениях, но возможности для наступления у них есть», - сказал Столтенберг.

Далее следует краткое изложение доклада, которое сводится, например, к тому, что в последнее время в кругах, близких к президенту России Владимиру ПУТИНУ (естественно. – Прим. ред.), усилилось понимание того факта, что территория Аляски передана Соединенным Штатам в 1867 году незаконно и с нарушением норм международного права.

И далее. Как известно, в 1995 году было разрешено безвизовое сообщение коренного населения Чукотки с населением Аляски. С конца 2000-х годов под видом мирных жителей на территорию не только Аляски, но и севера Канады, начали проникать боевые подразделения российских чукчей. Их общая численность неизвестна, но, по всей вероятности, речь может идти о нескольких тысячах. Они отлично подготовлены, оснащены всем необходимым для ведения боевых действий. Многие из них не являются кадровыми военнослужащими российской армии, а работают в частных военных компаниях или вообще называют себя «добровольцами».

Информацию якобы подтвердил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Мартин ДЕМПСИ, продемонстрировавший фотоснимки российских чукчей, направляющихся к Аляске, сделанные даже с разведывательных спутников (очевидно, с тех же, с которых фиксировались многочисленные колонны российских танков в Донбассе).

До наступления момента «X» чукчи ведут пропаганду и агитацию среди местного эскимосского населения, подготавливая его таким образом к массовым выступлениям против правительства США.

Ну и далее в таком же духе...

Газета «Золотой Рог», Владивосток.